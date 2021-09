MILICA DABOVIĆ SE VRAĆA U ALBANIJU! Progovorila o svom životu u Tirani: Tamo me vole i cene!

Košarkašica Milica Dabović privlači javnosti šta god da uradi. Nepredvidiva i potpuno drugačija od svih, Milica ne odustaje od svog stila života.

Sada živi na relaciji Albanija-Crna Gora-Beograd, a kako kaže nada se da će uskoro završiti sa košarkom.

foto: Kurir televizija

- Uvek mi je lakše da igram 40 minuta bez prestanka, nego da stanem pred kamere. Bila sam u Herceg Novom kod porodice i sin Stefan je tamo bio diže vreme, dok sam ja bila u Tirani. Malo sam provela tamo vreme sa svima njima, pa smo se vratili u Beograd da mama malo napuni baterije, a on da ide u vrtić - kaže Milica koja ističe da joj punjenje baterija sa porodicom mnogo znači.

- Najlepši je osećaj kada sam u svom rodnom gradu, među ljudima koji te vole. Sad je brzo vreme i ljud se razboljevaju i umiru, a mi težimo da što više vremena provodimo zajedno.

foto: Kurir televizija

- Ja sam od oktobra ponovo u Tirani, četrdeseta godina i nadam se da ću da završim sa košarkom više. Mislim, nije da ne mogu telom, hvala Bogu nikada se nisam ni povredila i to je moja najveća sreća - kaže Milica.

- Ljudi dole me vole i cene, i vole da uče od mene i te devojke me obožavaju zaista. I te trenere koje sam imala, prelepo iskustvo - kaže Milica o svom iskustvu u Albaniji.

foto: Kurir televizija

Za košarku kaže da joj je donela i najlepše i najružnije trenutke u životu, ali ipak je znala da je košarka ono što najbolje radi i zato joj se uvek vraćala.

- Pokušavala sam ja raznorazne neke poslove da radim u Beogradu, ali nisam se osećala ni prijatno, ni srećno, ni zadovoljno. Iznenada sam otišla u Albaniju da igram, i tu sam shvatila da je to - to, da sam to ja i da treba da igram još uvek kad mogu.

Kurir.rs

