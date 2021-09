KAKO ZANA BEZ ZANE?! KAKO ZVEZDA BEZ DŽAJE? Žika progovorio o DUGOGODIŠNJEM SUKOBU sa prvom pevačicom ČUVENOG BENDA!

Jelena i Zoran Živanović Žika otkrilu sve detalje svoje karijere, ali i međuljudskih odnosa među bivšim članovima. Žika se dotakao i prve pevačice čuvenog benda, Zane Nimani.

- Svaki rastanak sa svakom pevačicom bio je užasan stres, jer si morao da se zahvališ na saradnji... Dvoumim se da li ću to jednog dana objaviti u nekoj formi, trenutno to čuvam za sebe, ali to zna Jelena i neki bliski ljudi. Zana i ja smo sada okej, ali jedno vreme nismo razgovarali, bio je to prvi rastanak sa pevačicom u grupi, izdala je solo album što nije prošlo mnogo zapaženo. Ona je u Kanadi sa svojim mužem, ima ćerku, posećivao sam je, ali suviše je komplikovano da ona dođe na koncert i mislim da se to pojavljivanje neće deseti apsolutno nikada. Možda je to i dobro, neka postane kako je, ljudi to pamte na svoj način, i to je sasvim okej – priča Žika, pa dodaje:

- Nema tu neke velike filozofije, ja sam takav čovek, idem dalje i radim svoj posao. Te pesme će otpevati neko drugi. Kako "Zana" bez Zane? Kako Zvezda bez Džaje? Zana Nimani je prva pevačica ovog benda, ali ona je samo jedna od četiri pevačice koja je pevala u bendu. I ostale su otpevale velike hitove – kaže osnivač grupe "Zana".

- Pitam se da li bi bila velika fama da se "Zana" nije zvala "Zana" – ubacila se Jelena, a Žika je otkrio šta je ona donela slavnom bendu.

- Jelena je donela energiju sa svojim mladim godinama koja je trebala ovom bendu, ona je ukapirala da je to njena kućica, za razliku od ostalih pevačica. Ona je imala ponude da za ozbiljne pare krene u solo vode, tu je meni pokazala da je lojalan čovek, a lojalnost nema cenu u poslu koji se zove šoubiznis – zaključuje Žika u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

