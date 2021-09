ZADRUGARKA LILI SE SETILA POKOJNE DRUGARICE: Ksenija se naljutila na mene jer sam je ispalila zbog Tonija Parkera

Ljiljana Stevanović, poznatija kao Lili inspektorka, koja je postala poznata široj javnosti zahvaljujući učešću u rijalitiju "Zadruga", kaže da se pokojna Ksenija Pajčin, s akojom je bila bliska, naljutila na nju jer je ostavila na splavu i otišla sa svetski poznatim košarkašem Tonijem Parkerom.

Ona se prisetila perioda kada je sa pevačicom harala po prestonici, a taj izlazak joj je ostao u neprijatnom sećanju jer su se posvađale na krv i nož zbog bivšeg muža Eve Longorije:

- To je bilo baš davno. Košarkaška utakmica, odlučujuća između Srbije i Grčke, gde je Grčka pobedila. Proslava je bila na jednom splavu gde je pevala Danijela Vranić. Bila sam u društvu pokojne Ksenije Pajčin sa kojom sam bila nerazdvojna. Tu su bili i Bata Spasojević, Darko Kostić i još mnogo poznatih lica. Bio je radni dan i moj dečko je otišao kući jer je ujutru morao na posao, a ja sam ostala sa društvom da se provodim. Nedugo posle toga sam i ja krenula kući. Obezbeđenje me zaustavilo na izlazu i pitalo me da povezem kako su mi rekli "Dva neka košarkaša do hotela". Pristala sam - priča Lili i nastavlja:

- Nije da se nešto razumem u sportiste, ali Dirka Novickog i Tonija Parkera sam prepoznala, htela ne htela. Bila sam srećna što ih vozim. Engleski mi nije nešto bio sjajan, pa sam zvala svog dečka da mu kažem koga vozim. Toliko smo pričali da mi je nestalo kredita. Stala sam na trafiku da dopunim, a dok sam izlazila primetila sam kako gledaju u moju zadnjicu. Odvezla sam ih i zaista su me kulturno pozvali na piće i kafu. Seli smo u lobi hotela. Nevicki je brzo popio kafu, pretpostavljam da mu je to Toni rekao da zbriše, a onda smo nas dvoje nastavili da ćaskamo - tvrdi ona.

U trenutku kada se opraštala od košarkaša pozvala ju je Ksenija. - Zvoni telefon. Vidim Ksenija. Javljam se je*e mi majku, pi.kara me. Kao ja uživama, a ona ostala na splavu. Pokušala sam da joj objasnim, ali nije htela da čuje. Naljutila se. Bila je besna. Poludela je što nisam ponovo došla. Jako je bila temperamentna, posebno kad popije. To mi nikada nije oprostila. To je bila naša poslednja svađa. Bila je depresivna, u jednom momentu je ubacila sebi u glavu da je debela i da zbog toga ne treba da izlazi u grad - završila je ona.

