RADMILO ARMENULIĆ ZGROŽEN FILMOM O TOMI: Totalni promašaj! Silvana je bila srećna žena, a to zaljubljivanje je IZMIŠLJOTINA

Radmilo Armenulić razočaran je filmom "Toma" reditelja Dragana Bjelogrlića za koji smatra da je totalni promašaj. Iako ga još nije pogledao, nekadašnji sportista je čuo komentare na osnovu kojih kaže da mu se ne dopada način na koji je prikazan u ovom projektu jer nema veze sa istinom.

- Neću da gledam film o Tomi u bioskopu. Odlučio sam da ga pogledam kada bude na DVD. Kupiću disk i pogledaću ga kod kuće. Čuo sam razne kritike i na osnovu toga mogu da kažem da je totalni promašaj. Delovi koji se tiču moje pokojne supruge su netačni. Taj deo u kom smo predstavljeni Silvana i ja nije prikazan na pravi način. Da me je Bjelogrlić pozvao, kao što ste vi to sad učinili, dao bih mu verodostojne snimke na kojima se vidi da je Silvana bila srećna i uvek nasmejana žena, a ne tužna i setna. Imala je crnu kosu, a ne plavu. O tom zaljubljivanju i njihovom izmišljenom odnosu da ne pričam.

Bjelogrlić je promašio. U trenutku kada smo se nas dvoje venčali, ja sam imao bednu platu, a kažu mi da sam predstavljen kao bogataš. Ne znam šta bih tačno rekao, ali ovo što čujem nikako ne odgovara istini. Detaljno ću moći da vam kažem kada film budem pogledao od početka do kraja, do tada ne mogu da kažem ništa više - objasnio je Armenulić.

On je potvrdio da je dobio poziv za premijeru, ali da se nije pojavio iz bezbednosnih razloga: - Zbog trenutne epidemiološke situacije nisam mogao da dođem na premijeru. Upitali smo ga i za reakciju njegove ćerke Gordane Armenulić na to kako joj je majka predstavljena u filmu.

- Ništa mi nije rekla. Silvana je bila brižna majka, a kao supruga i drug bila je nežna, pažljiva i blagodarna - poručio je on. Radmilo i Silvana venčali su se 26. oktobra 1961. godine bez znanja roditelja. Posle sklapanja braka u opštini, otišli su u kafanu "Vidin kapija", da bi posle toga Radmilo odveo suprugu u roditeljski stan. Do tada ju je krio jer je kao jedinac iz beogradske kuće strahovao da roditelji neće prihvatiti kafansku pevačicu za snajku. Međutim, oni su mu samo zamerili što je sve to krio od njih, što je ranije nije predstavio i pozvao ih na svadbu.

Silvana je poginula 10. oktobra 1976. u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd-Niš, kod mesta Kolari, vraćajući se sa koncerta iz Aleksandrovca. S njom su tada nastradali i njena sestra Mirjana Barjaktarević i violinista Rade Jašarević.

