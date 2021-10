UDOVICA PEVAČA NAPUSTILA STAN U KOME SU ŽIVELI! Objavila fotografije doma i poručila: Nije mi ŽAO, ostavljam prošlost (FOTO)

Pevač Dino Dvornik preminuo je septembra 2008. godine, a njegova udovica Danijela i danas se ne miri sa gubitkom supruga.

Naime, ona se neretko priseti svog supruga, a sada je sve iznenadila objavom na Instagramu. Ona je saopštila svojim pratiocima da odlazi iz stana u kome je živela sa Dinom i za koji je veže mnogo uspomena.

"Kako ide ona pesma "vrieme je da se krene" u nešto novo. Još malo i gotovo. Pitaju me ljudi ovih dana "je li ti žao što odlaziš"? Iskreno, nije. Ovaj stan je odradio svoje. Jako sam volela biti tu, ali koliko me liepih uspomena veže za njega - vreme je da se prošlost ostavi prošlosti. Nisam žena koja voli da se dosađuje. Da mi je neko rekao pre 10 godina da ću danas živeti kako živim, da ću da realizujem većinu svojih maštanja i snova ne bih poverovala. U ovih 13 godina mog "udovičkog života", otpali su ljudi koji su i trebalo da otpadnu. Život je dosadan samo ako ste dosadna osoba . Već me čeka novi životni prokejat kome se radujem, napisala je ona uz fotografije stana.

Podsetimo, hrvatski kralj fanka, Dino Dvornik preminuo je u 44. godini.

- Umro je od miksa tih tableta, koje je uzimao nekoliko dana pre svoje smrti. Uzimao je tablete za spavanje, smirenje, protiv bolova, antidepresive, a povremeno i metadonsku terapiju. Prema rečima lekara, njegovo telo je bilo u izuzetno dobroj kondiciji i svi organi su mu bili zdravi. Hemijski sastav tih tableta prouzrokovao je komplikacije disajnih puteva i on je umro u snu. Nešto slično se dogodilo i Hitu Ledžeru, australijskom glumcu, koji je takođe uzeo preveliku količinu tableta za smirenje - rekla je Danijela svojevremeno.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:24 ELA DVORNIK SKINULA SALO I POHVALILA SE RAVNIM STOMAKOM! Zamrzla masne naslage i čudnim tretmanom sad je SEKSI MAMA VIDEO