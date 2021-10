ŽENA OD SULTANA USKORO KUPUJE BESNA KOLA! Nakon povratka iz Amerike evo u šta sve pevačica planira da ULOŽI novac

Pevačica Tijana Milentijević nedavno se vratila iz Amerike gde je bila na turneji sa svojim saradnicima. Tijana je za Kurir otkrila da bi volela da živi u Majamiju. Ne krije da će uskoro kušiti skupoceni auto marke mercedes, ali i da da planira da snimi još jedan singl kojim bi kompletirala priču "Žena od Sultana".

foto: ATA images

- Nedavno sam se vratila iz Amerike, nisam se uopšte odmorila, odmah sam upala u neki poslovni gas. Bilo nam je prelepo, spojili smo lepo i korisno. Stigla sam čak i da prošetam, da obiđem mnoga mesta i različite gradove - započela je Tijana, pa nastavila:

foto: Printscreen/Tik Tok

- Na mene su najveći utisak ostavili Majami i Njujork. Oni su veoma različiti, ali su predivni. Obilazeći ih osetila sam se kao da me je neko spustio u neki film. Kada sam bila tamo, rekla sam sebi, da je malo bliže tu bih se preselila.

foto: ATA images

- Ne planiram neki odmor u skorije vreme, gledam da iskoristim da radim što više sada kada se radi. Niko od nas ne zna šta može da se desi, jer je ova situacija sa koronom neizvesna - iskreno je rekla Milentijevićeva.

foto: Printscreen/Instagram

- Imam u planu da kupim nekretninu u Beogradu, ali ne želim preterano da žuriim sa kupovinom stana. Planiram da pazarim sada prvo automobil, Mercedes marke. Stan ću sigurno kupiti uskoro, ali će malo sačekati - zaključila je pevačica.

foto: ATA images

-Iskreno ne znam da li sam zaljublljena - kroz osmeh je rekla Tijana, pa dodala: - Znam samo da sam slobodna, ali sam srećna i to je najbitnije. Sa udvaračima se super borim, prija mi to, ali i ne obraćam toliko pažnju na to.

foto: ATA images

- Planiram da predstavim publici još jedan singl sa kojim bih zatvorila celu priču "Žena od Sultana". Mi smo se pesmom i spotom "Kako ostaviti lava" nadovezali na moj prvi singl, a plan mog tima je da sada kompletiramo tu priču. Pre albuma, svakako ću da snimsim i jedan duet, ali o tome još ne bih da pričam dok ne budem sigurna. Slađa je sigurno ženski vokal sa kojim bih ja najviše volela da snimim pesmu. - iskreno je rekla Tijana.

Kurir.rs/Ana Denda

Bonus video:

01:15 ŽENA OD SULTANA PROGOVORILA O NASILJU: Ne znam razlog, ali bilo je strašno, šaka je bila otvorena (KURIR TELEVIZIJA)