CECA TO RADI ONAKO KAKO SMO OČEKIVALI: Snežana Đurišić otvoreno o sukobima Ražnatovićeve sa drugima u žiriju Zvezda Granda!

Dolazak Cece Ražnatović u žiri muzičkog takmičenja i dalje se komentariše, a iz emisije u emisiju nižu se sukobi.

Sada je to prokomentarisala i Snežana Đurišić, članica produkcijskog žirija. Osim što je priznala da se sudi sa Aleksandrom Milićem Milijem, Ceca je ušla u klinč sa Draganom Stojkovićem Bosancem.

Snežana Đurišić ističe da se njena koleginica odlično snalazi.

- Samo jedna osoba je nova u celoj postavi. Rejtinzi govore sve, nema tu diskutovanja. Niko nije tu zaveštan da bude od početka, do samog kraja. Ceca to radi onako kako smo i očekivali. Ja lično uopšte nisam razmišljala da će to biti problem. Osim što se odlično snašla kada su u pitanju kandidati, ne da na sebe. Što bi ljudi rekli - zna fino da odgovori, tako da nije problem - rekla je Snežana u emisiji "Grand magazin".

