MARINA GAGIĆ STIGLA U SUD, A OD DARKA NI TRAGA NI GLASA: Dok se pevač provodi za sve pare, ona se bori za alimentaciju od 500 €

Marina Gagić tužila je Darka Lazića za alimentaciju, pa potražuje da plaća 500 evra mesečno i traži apsolutno starateljstvo nad sinom Aleksejem.

Ona se danas u pratnji advokata pojavila ispred suda u Rumi, dok se njen bivši partner nije odazvao pozivu. Darko je, inače, u ovom trenutku sa svojom devojkom Barbarom Bobak na romantičnom putovanju u Egiptu.

Podsetimo, Darko je nedavno u ispovesti priznao da je sa Marinom ipak završio na sudu.

- Mi se nismo svađali, ona je to potegla, sud, sve. Mi nismo venčani i bez problema sam rekao, kada je rekla koliko hoće para - to je to, nikakav poblem. Kad nije imala za šta da se uhvati, onda kao "ajmo na sud". Ništa neće postići, non-stop pokušava neke, ne direktne pretnje, nego sve nešto okolo naokolo, pokušava da me bocne. Kažem: "Nemoj to da radiš, nećeš uspeti da me iznerviraš, neću napraviti s*anje". Neću, meni je dete, i jedno i drugo, bitnije od svega, a to što ona vidi drugačije, shvatiće... Mislim da je i ona malo dete u glavi, pa će shvatiti kad poraste.

foto: screenshot, Instagram

Marina Gačić tužila je Darka Lazića budući da nije mogla da se sa pevačem dogovori van suda.

"Nažalost, sud će morati sve da odluči iako smo mi i sami to mogli. Tražim puno starateljstvo nad detetom. Iako kao majka svakako imam prioritet, da ne bih razmišljala šta će biti sutra, da me glava ne bi bolela, moram ovako da pravno raščistim stvari. Sutra da moram da ga jurim za potpis ako negde idem sa detetom van zemlje ili ako treba nešto za školu ili šta sve može da iskrsne. Biće određena i alimentacija koju će morati da plaća. Što se tiče raspodele imovine, ja svakako nisam volela da budem u Brestaču ni dok smo živeli u toj kući. Nisam volela da svi budemo u istom dvorištu, tako da ništa od tih nekretnina od njega ne tražim, a oni nema ništa drugo sem toga", rekla je nedavno Marina.

foto: Shutterstock, Printscreen/Instagram

