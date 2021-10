NAJVEĆI USPEH TI JE ŠTO SI BILA LJUBAVNICA MIROSLAVU I KIĆI: Mirjanu na mrežama surovo napali, a ona odgovorom ZAPUŠILA USTA SVIMA

Mirjana Antonović koja se na sudu bori za utvrđivanje očinstva sa pevačem Miroslavom Ilićem za kog tvrdi da je otac njenog sina Devina, sada je na Instagram objavila fotografiju sa jednim muzičarem.

Mirjana je poznata kako "divna, crna žena" iz pesme Kića Slabinca, sa kojim je sada objavila fotografiju na Fejsbuku. Ipak, nije se svima dopala ova uspomena iz prošlosti, pa je Antonovićeva naišla na negativne komentare.

"Da li je to najveće dostignuće u tvom životu biti ljubavnica Kići i Miroslavu ili ih je još bilo onih osamdesetih? Ovo je zaista za farmu", pisalo je u komentaru na koji je ona odgovorila.

"Moja najveća dva uspeha i ponos u životu su to što sam othranila i vaspitala dva vrhunska lekara u Americi, a i to što sam dobila od moje dece javno priznanje u medijama, da sam dobra majka. Ako niste upućeni, koliko je masovan trud potreban za prethodna uspeha, pročitajte nešto. Veoma je teško, a pogotovu ako ste većinom samohrana majka, potičete iz bivše Jugoslavije, i stignete u Ameriku kao dete bez roditelja. Niko meni ništa u životu nije poklonio, sve sam svojim trudom uspela. Pored toga sam se visoko edukovala i vodila velike poslove. Trenutno sam u borbi da se izmeni zastareli zakon koji ugrožava decu u Srbiji. Dodatno sam napisala knigu ”Ovo malo istine” ako nekog zanimaju detalji. Ja nemam čega da se stidim. Ako neko ima nakaradne misli u svojoj glavi to je njegov problem. Ja sam sasvim zadovoljna svojim životom. Na samrti se sigurno neću kajati. Što se tiče Boga, imam direktnu vezu s njim, da nije tako ne bi sve ovo uspela. Sad molim napišite nam nešto o vašim uspesima", napisala je Mirjana.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/K.Đ.

