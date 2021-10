MOGLA SAM DA OSTANEM BEZ OKA! Slavica Ćukteraš otvorila dušu o teškoj povredi koju je pretrpela: ROŽNJAČA MI JE I DALJE OŠTEĆENA

Slavica Ćukteraš je početkom avgusta u svom domu doživela ozbiljnu povredu oka zbog koje je bila čak i hospitalizovana.

Pevačica je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji otkrila kako se sada oseća.

- To se desilo 2. avgusta. Povrede oko se smatraju sveže do godinu dana, ja sam imala komplikacije koje i sada lečim. Na izgled izgleda dobro, ali rožnjača je oštećena. Moram da kažem da je ok sve sada, u tom stanju kakva je povreda bila mogla sam da ostanem bez oka. Zahvalna sam i Bogu i lekarima koji su dan i noć brinuli o meni. Terapije su išle na 5 minuta. Prvo sam dobila hifemu, pa nakon što se ona povukla dobila sam jake bolove i vratio mi se ukus. Kako su mi objasnili, to je jako opasno, mogla sam da ostanem bez oka. Pozitivnim razmišljanjem sam se vodila i uspela sam u tome. Ostale su posledice, imam ožiljak - ispričala je Slavica i dodala da sada ima redovne kontrole, kao i da ne stavlja puno šminke da ne bi dodatno iskomplikovala situaciju.

Ispričala je i kako je zapravo došlo do ove opasne povrede.

- Raspremala sam kuću i u ćerkinoj sobi sam naletela na sok koji je stajao tu danima. Mogla je ćerka moja da otvori taj sok i hvala Bogu što nije to bila ona. Ja sam znala da je sok pokvaren, i kako sam krenula da ga otvorim, čep je kao projektil udario u moje oko. Iz predsoblja gde se to dogodilo, on je odleteo u kadu u kupatilu. Moram još jednom da se zahvalim svim doktorima koji su mi pomogli - ispričala je pevačica.

Kako kaže, posete nisu bile moguće usled kovida, ali da joj je njega prijateljica i koleginica Milica Todorović bila velika podrška tokom oporavka.

