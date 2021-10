NEKE PRIČE JESU ISTINITE! Iva Grgurić ŽESTOKO odgovorila fudbaleru koji TVRDI da ju je gledao 2 sata dok je imala ODNOSE!

Bivši fudbaler Dino Dizdarević u "Zadruzi" je otkrio mračne tajne iz prošlosti Ive Grgurić.

Pobednice treće sezone rijalitija je sada reagovala na izneto u intervjuu za "Espreso".

Dino je, naime, dugogodišnji prijatelj Marinka Zovka, Ivinog bivšeg dečka, zbog čega tvrdi da je do detalja upućen u prirodu njihovog odnosa, kao i burnu prošlost Grgurićeve, o kojoj je govorio do detalja u emisiji. Dino je, između ostalog, rekao da je Iva paralelno bila u vezi sa starijim biznismenom u sedmoj deceniji i Marinkom. Bivši fudbaler ispričao je da je svedočio kada je Iva oralno zadovoljavala Marinka u automobilu, bez trunke blama što je on tu, kao i da je u jednom hotelu gledao njihov višesatni s*ks.

"Meni je apsurdno da ljudi pričaju o mom se*su koji se desio pre šest godina. Druga stvar, Dino je malo priglup i naivan dečko, koji je uz nagovor Đedovića, krenuo da plasira priču, pretpostavljam da su se dogovorili. Ja sam DIna smatrala ne toliko mojim, koliko drugom mog bivšeg dečka. Gledaj, neke stvari su istinite. Istina je da smo mi putovali zajedno i išli na to more, ali tu ima i toliko neistine", započela je Iva.

"Ne liči mi na mog bivšeg da mu da dozvolu da priča takve stvari, previše ima neistine. Ja sa njim nisam bila iz interesa, to je bila čista ljubav. Mene ne boli, znam da neke stvari nisu istinite i da su plasirane iz tih podmuklih glava...", dodala je.

Potom je još jednom spomenula tužbu:

"Njemu tužba ide, kao i svim ostalima koji me spominju u Zadruzi. Našla sam se sa advokatom, ostalo je da potpišem par listova", zaključila je.

