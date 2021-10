SLAVLJE U DOMU TRAJKOVIĆA! Đanijev sin postaje OTAC, ponosno otkrio POL BEBE i ne krije koliko je SREĆAN! (FOTO)

Marko Trajković, mlađi sin pevača Radiše Trajkovića Đanija i njegove supruge Slađe nedavno je zaprostio svoju devojku Minju.

Sada je Marko otkrio na svom Instagramu kog će pola biti dete koje očekuje sa svojom trudnom verenicom Minjom.

foto: Instagram, Damir Dervišagić

On je zabeležio trenutak iz njihovog doma gde na stolu stoji plava kutija, bele ruže, ali i plavi baloni, te je folkerov sin jasno svima stavio do znanja da on i njegova izabranica čekaju dečaka.

- Volim te najviše na celom svetu - napisao je on Minji, a zatim i bebi koja će uskoro doći na svet:

- Ku**nja moj.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

