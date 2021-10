NIKAD OTKRIVENI DETALJI! OVAKO JE NASTAO LUKASOV HIT LIČNA KARTA: Marinina kućna pomoćnica Dušanka odigrala glavnu ulogu

Pevač Aca Lukas iza sebe ima mnogobrojne hitove. Među najvećim je upravo pesma "Lična karta" koju je napisala legendarna Marina Tucaković.

Ono što malo ko zna, i što ovu priču čini zanimljivom jeste da je kućna pomoćnica Marine Tucaković, Dušanka, bila inspiracija za naslov i refren one ove pesme.

- Melodija je glavna, neke pesme idu lako, dok se oko drugih pomučiš. Za pesmu "Lična karta" stihove sam napisala za pola sata, ali sam refren smišljala dva meseca. Ne vredi, tada se sporije radilo, nije bila hiperprodukcija i bilo je bolje. I tako jednog dana, žena što radi kod nas Dušanka, ona meni kaže "maco, vodi računa, lična karta ti je tu" i meni odmah neka igra asocijacija, i to se lepo nadoveže na one strofe. Tako ti je to sa inspiracijom. Dešavalo mi se da dok kuvam, inspiracija dođe - ispričala je Marina svojevremeno.

foto: Luka Šarac Story

Damir Handanović, Marinin kolega i prijatelj rekao je da je Dušanka bila vrlo prisutna u Marininom životu i radu, kao i da postoji puno anegdota vezano za nju.

- Aca Lukas je čovek koji ima dosta hitova iza sebe, ja lično nisam nikada imao prilike da radim sa Acom. Znam da mu je Marina napisala 80% hitova, ona je zajedno sa Futom njemu napravila karijeru. U procesu kreativnih faza prikupljamo razne informacije, tako je i Marina radila. Vrlo je moguće da joj je Dušanka pomogla da napiše tu pesmu jer je ona bila stalno prisutna u Mariniom životu i radu, toliko ima anegdota vezano za nju da bih mogao 2 godine samo o tome da pričam - ispričao je Damir Handanović u emisiji Desetka na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

ANA BEKUTA Lična karta je Lukasov najveći hit - Pesma lična karta je Acin najveći hit, ona je posebno unela promenu. Od tada su svi počeli da pišu slično kao Marina, da koriste jednostavne reči o kojima se nije pevalo. Ne znam kako je Marina napisala te stihove, verovatno je neko izgovorio lična karta. Ona je stalno sa sobom imala svesku gde je zapisivala svoje misli - ispričala je Ana Bekuta gostujući u emisiji Desetka. foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

