MALTRETIRA ME, GALAMI I ŠTIPA ISPOD STOLA: Ceca Ražnatović otkrila kako se Šerifovićeva ponaša prema njoj u Zvezdama Granda! VIDEO

Članovi žirija u takmičenju Zvezde Granda u nekoliko navrata su isticali kako je dolaskom Svetlane Cece Ražnatović u studiju zavladala potpuno drugačija energija.

Folk zvezda nikome ne ostaje dužna, pa tako često "ratuje" sa članovima žirija.

Nakon nekoliko rasprava u koje je upadala sa Draganom Stojkovićem Bosancem i zvanično snimljenog prvog kruga takmičenja, na Instagramu je osvanuo snimak u kom je Ceca svoje utiske o svemu podelila sa Marijom Šerifović.

foto: Printscreen/Instagram

"Svetlana, hajde kaži ljudima kakve utiske iz ovog, prvog snimljenog kruga?", pitala ju je Marija.

Ceca ju je zagrlila i kroz osmeh odgovorila:

"Romantične, ljubavi, od tebe... Pošto me maltretiraš, hronično, galamiš na mene, štipaš ispod stola... Em me maziš, em me štipaš, svašta radiš, ali se ne bunim", rekla je pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

