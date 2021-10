CECA SAMO OD ZARADE NA JUTJUBU MOŽE DA KUPI 8 STANOVA U BEOGRADU: Otkriveno koliko Ražnatovićka zarađuje, a da prstom ne mrda?!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović oborila je sve rekorde kada je reč o zaradi od pregleda pesama na Jutjubu, pa je od 2012. do danas, navodno, zaradila toliko da može da kupi osam stanova u Beogradu.

Kada je domaća estrada u pitanju, Ceca je prva na ovoj platformi premašila milion pratilaca, što joj je dodatno podiglo zaradu, pa na Jutjubu može da kači i reklame. Na godišnjem nivou Ceca inkasira oko 100.000 evra, pa zarađuje i kada se odmara kod kuće.

- Kad su u pitanju pevači, Ceca je prva skupila milion pratilaca. To dodatno utiče na zaradu, pa zajedno s pregledima na godišnjem nivou uzme ozbiljan novac. Jutjub na kraju svake godine isplaćuje izvođače jer je tako lakše nego da se novac prebacuje svakog meseca. Ceca na pesmama ima u proseku od 10 do 40 miliona pregleda, zbog čega drži rekord na našim prostorima. Najslušanija pesma na njenom kanalu je "Trepni", koja do danas ima 76 miliona pregleda. Najviše se slušaju novi albumi, a nedavno je tim administratora okačio i stare pesme i video-snimke sa gostovanja iz raznih emisija - priča upućeni izvor i nastavlja:

- Svi koji uđu na Cecin kanal mogu da slušaju pesme od početka njene karijere, pa sve do poslednjeg albuma, koji je snimila, a hit je i snimak sa pevačicine svadbe, koji je pregledan više od dva miliona puta. Video koji je snimljen 1995., kada su se Ceca i pokojni Željko Ražnatović Arkan venčali, među klipovima je koji se najviše komentarišu.

Ceca od Jutjub kanala ima čistu zaradu jer ni s kim ne deli prihode, a određen iznos daje samo ljudima koji vode njene društvene mreže.

- Ceca nije potpisivala ugovore ni sa jednom produkcijom za razliku od većine estradnjaka, pa ni s kim ne mora da deli prihod. Jutjub nesponzorisanim kanalima kakav je Cecin zaradu isplaćuje u celosti jednom godišnje, kada se sve obračuna. Zbog velike popularnosti pevačica je dobila dodatne ponude za posao, pa na svom kanalu pušta i reklame s obzirom na veliku posećenost. Ceca u javnosti do sada nije želela da priča na ovu temu, već je u jednom intervjuu samo istakla da o svačijem radu govore brojke kada je u pitanju publika na koncertima, kao i pregledi pesama - zaključuje izvor.

