MARINA JE RAZMAŽENA KLINKA, A SEVIĆKA FACA! Barbara razvezala jezik o Darkovim bivšima, TRUDNOĆI i izvršiteljima! OTKRILA ISTINU!

Pevačica i devojka Darka Lazića, Barbara Bobak, podgrejala je priče da je u drugom stanju kada je objavila fotografiju i napisala da "jede za dvoje", međutim, njih dvoje imaju potpuno drugačije planove.

Nakon odmora u Egiptu, Darko i Barbara planiraju zajedno turneju u Americi.

Barbara je ispričala kakvu budućnost očekuje sa folkerom koji iza sebe ima dva braka, a bez dlake na jeziku komentarisala je i njegove bivše - Anu Sević i Marinu Gagić.

Barbara je otkrila da li je u drugom stanju, kao što se danima nagađa u medijima.

- Taman posla, pa mi se sprdamo. Baš sam htela da vidim šta će da se desi, jer je to fora pošto je Darko operisao želudac. Šalimo se da ja jedem za dvoje jer on ne može toliku količinu da konzumira, pa ja pojedem i njegovo- kaže i otkriva da li bi se udala za folkera:

- Da, naravno. On već ispunjava moja očekivanja. Već živimo zajedno kao da smo u braku, lepo se slažemo. Volela bih i da imamo decu, ali ne sada. Neću dok mi se ne pojavi majčinski instikt.

Barbara se dotakla i suđenja koje Darko i njegova bivša verenica, Marina Gagić, imaju zbog neisplaćenih alimentacija.

- Darko je odgovoran i sve svoje obaveze ispunjava. To što dotična pokušava da navuče sebi medijsku pažnju na konto njegovih leđa, to je druga stvar. Kako su novinari uopšte znali da je njima tada suđenje? Zato što ih je ona (Marina) zvala. Neću da potežem uopšte pitanje o tim namerama i zašto on u očima javnosti ispada neodgovoran... On ćuti zato što ima poštovanja. On bude čovek, a svi to koriste, a Darko samo neće da kaže gomilu stvari o tim ljudima, ali to ne znači da istina nije tu.

Između Marine i Ane je "izabrala" Anu.

- Zato što je Ana ispala faca, a ova je ispala razmažena klinka. Upoznala sam je nakon što sam u vezi sa Darkom. Imale smo najnormalniju komunikaciju. Žena je kulturna.

- Ana ga ne tuži, to su gluposti. On je rešio sve dugove, samo što je to nešto zastarelo pa se to ponovo pominje i nisu mu poslati nikakvi izvršitelji kao što je ova (Marina) pričala.

Bobakova kaže da često ona i Darko idu u Brestač.

- Volim da odem tamo da iskuliramo malo ali se opet uvek nešto dešava u njihovoj kući. Kuva se, puno je ljudi tu, neke priče su uvek prisutne i to mi je baš zanimljivo. Darkova mama je divna, skroz smo okej. Nikad nije ni bilo drugačije, čujemo se često. Ona uvek pita kad ćemo doći, ali ne možemo da budemo preterano prisne kada se ne poznajemo predugo. Svakako lepo komuniciramo.

Ističe da se sa Lorenom odlično slaže, dok malog Alekseja ni ne viđa, a na pitanje da li zarađuje od Darka više i da li joj je skočila cena nastupa nakon veze sa njim, odgovorila je:

- Darko košta mnogo više od mene, ali sad smo tu negde. Skočila mi je cena nastupa, ali ne može to da se poredi s njim. Treba jedno sedam-osam večeri da radim za jednu njegovu (smeh). Trošimo oboje ko sumanuti (smeh). Šalim se, živimo najnormalnije, u iznajmljenom stanu, trošimo na hranu i piće... Ne oblačimo se po preskupim prodavnicama niti praktikujemo gala život.

