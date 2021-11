ANDRIJA OTKRIO: Na ideju za predstavu PEVAJ, BRATE došao sam posle svađe Grua i Nikole Rokvića, Madžgalj je ODBIO ulogu!

Andrija Milošević bio je gost ovonedeljne emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji, kod voditeljke Vanje Camović. Simpatični glumac govorio je o raznim temama, a na samom početku ispričao je kako se priprema za najvažniju ulogu života, koja ga uskoro očekuje - ulogu oca.

foto: Ana Paunković

- To su za mene lično intimne stvari i ja za sada to ne komentarišem mnogo. U ovom vremenu u kom danas živimo, gde je sve u poslednje vreme puno raznih tragedija, i kada se čovek na ličnom planu tako ostvari i kada doživi takvu sreću, onda je to nešto što ti daje motiv da ideš dalje i da prebrodiš sve. Toliko toga bih mogao da kažem na tu temu, ali, suštinski, sve vidite po meni. Pelene sam spreman da menjam, to je normalna stvar - rekao je na početku Andrija.

Glumac je govorio i o svom odnosu s partnerkom Aleksandrom Tomić, s kojom je u vezi već 10 godina.

Bonus video:

Bonus video:

02:04 ONA JE HEROINA NJEGOVOG ŽIVOTA! Andrija Milošević o posebnoj ZVEZDI

- Ja sam vrlo nekonvencionalan čovek i kad su ti muško-ženski odnosi u pitanju, slabo znam da pričam na tu temu. Sandra i ja smo dosta izbegavali da pričamo o tome, jer je to stvar od čoveka do čoveka. Mi smo životni ljudi, ljudi od krvi i mesa, nismo mitomani da od toga pravimo neku ekstravaganciju i senzacionalizam. To je nešto što čovek, koji je toliko izložen medijima, mora negde i da sačuva. Zato je to zdravo i dobro, da neke stvari zadržimo za sebe. Naša priča će biti opisana u mojoj autobiografiji, koju ću u jednom trenutku verovatno izdati. Sada nisam sposoban da na adekvatan način ispričam našu priču, od početka pa do kraja. Još smo mladi, još imamo vremena da zaokružimo sve to - dodao je Andrija.

foto: Printscreen/Instagram

Ipak, ono što je privuklo najviše pažnje gledalaca bio je segment emisije u kom se Milošević prisetio kako je došlo do ideje za predstavu "Pevaj, brate".

- Ta predstava je bila rokenrol, mi smo bili kao neki bend. U prvoj postavi koju smo radili - neće mi zameriti ni Kalinić ni Vasić što ovo pričam - trebalo je da igraju pokojni Marinko Madžgalj, pa on nije hteo, i Viktor Savić, ali je on tada dobio ulogu u "Montevideu". Tada sam se upoznao s Milanom Vasićem, koga je tada zvao Ljubiša Samardžić da glumi u njegovom filmu, a Kalinić i ja smo vladali televizijama. Vratio sam se iz "Survajvera", šetao sam po Novom Beogradu, duvao je neki vetar, a ja sam smišljao šta bih mogao da radim novo. Seo sam u neki kafić da popijem čaj i na televiziji neka emisija u kojoj gostuju Nikola Rokvić i pokojni Gru. Njih dvojica su se nešto sporečkali između narodne muzike i repa, i u toj njihovoj argumentaciji Nikola ustane i otpeva neku ariju. Meni tu sine: jedan roker, jedan reper, jedan narodnjak i eto nam priča. Tako mi krenemo, prodali smo preko 200.000 karata, samo 20.000 u Makedoniji, 25 puta Dom sindikata zaredom... Živeli smo u kombiju, to je bio fenomen - završio je Andrija.

Bonus video:

Bonus video:

01:08 ANDRIJA MILOŠEVIĆ O ŽIVOTU: Majka je skupljala novac šest meseci da bi mi kupila duksericu, čuvao sam ovce

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

01:47 ŽELIMO VAM VELIKU I SREĆNU PORODICU: ANDRIJA MILOŠEVIĆ PRVI PUT NAKON VESTI DA ĆE POSTATI OTAC