LUNA PRIZNALA DA JE BILA ZALJUBLJENA U MARKA DOK JE BIO SA ENOM POPOV! Đoganijeva otkrila: Bili su mi lep par, imala sam 11 godina

Luna Đogani i Marko Miljković započeli su svoju vezu u rijalitiju "Zadruga", a nekoliko meseci kasnije dobili su ćerku Miju.

Iako su mnogi sumnjali da njihova ljubav neće da opstane, oni su pokazali suprotno, a sada je Luna priznala da je još kao mala bila zaljubljena u Miljkovića, koji je u to vreme bio voditelj. Takođe, on je tada bio u vezi sa Enom Popov sa kojom je vodio "Zvezde Granda".

- Imala sam 11 godina kada sam gledala Marka kao voditelja. Da mi je neko rekao da će mi on biti muž i otac mog deteta ne bih verovala. Meni su Marko i Ena Popov tada bili simpatični, bili su lep par iz rijalitija koji je kasnije vodio i "Zvezde Granda". Znala sam za njega, pratila sam ga i u "Velikom bratu", ali da mi je neko rekao da će život da nas spoji...Eto šta je sudbina, a ja verujem u sudbinu - rekla je Luna, dok su voditelji zanemeli. Ona je dodala da je kruna svega njihova ćerkica Mia:

- Ovo je trebalo ovako da bude, da dođe do ovoga do čega smo danas došli, to je najveće bogatstvo.

Iako se udala za osobu u koju je kao klinka bila zaljubljena, ne krije da bi neke stvari iz prošlosti promenila, pogotovo one iz rijalitija.

- Ne mogu da vratim vreme, ali bih volela da mogu da ispravim neke stvari kako ne bih povredila moje članove porodice. Ipak, ne može da se poredi moj sadašnji život sa onim prošlim. Biti majka i žena je nešto što ne može da se opiše. Mislim da je majčinstvo došlo u pravi čast, da više ne srljam, Bog mi je poslao bogatstvo koje danas ne mogu da opišem - izjavila je Luna u emisiji "Zvezde Granda Specijal".

