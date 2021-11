NE MOŽEMO DA ZAMISLIMO DA GA VIŠE NEMA: Pevačice slomljene zbog smrti Marinka Rokvića, evo kako će pamtiti kolegu

Pevač Marinko Rokvić preminuo je 6. novembra u 68. godini, a njegove koleginice Lepa Lukić, Dragica Radosavljević Cakana i Snežana Đurišić govorile su o njemu u jutarnjem programu.

Lepa Lukić kroz suze ističe da je najviše sa njim radila i putovala, te da joj je Marinkova smrt jako teška pala:

- Po svačemu ću ga pamtiti, sa njim sam najviše radila. Nismo se nešto družili, ali smo sgtalno razgovarali telefonom kad smo slobodni. Toliko sam plakala da se orila moja kuća, teško sam podnela tu smrt. Bili smo u Kanadi 1999. i tamo nas je zateklo bombardovanje, bili smo tamo dok je trajalo sve, pamtim ga po tome. Najviše sam sa njim radila i družila se. Uzbuđena sam ne znam ni šta da kažem - priča Lepa Lukić.

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana uključila se u studio televizije Pink direktno sa Kosova i progovorila o Marinkovoj smrti i izjavila iskreno saučešće porodici.

- Ja sam na Kosovu i javljam se iz kuće moje majke. Šokirana sam jer sam Marinka i čitavu njegovu porodicu poštovala i volim ih. Nedostajaće mnogo, on je bio divan čovek, duhovit, pun razumevanja. Imali smo provatne razgovore, razmenjivali mišljenja o dečici. Znala sam da je bolestan, ali nisam znala da je to toliko strašno, mislila sam da će proći. Neverovatno i jako tužno. To nije gubitak samo za nas kolege, već za čitavu naciju. Velika tuga, od sveg srca i najiskrenije saučešće porodici šaljemo - priča Cakana.

- Marinko je bio izuzetan pevač, šta je ovo sada da ljudi tako brzo odlaze ne znam. Poznajem mu porodicu, nema po čemu ga neću pamtiti, bio je mnogo duhovit. Nisam znala da je toliko bolestan, mislila sam da će da prođe. Šta ćemo, život ide dalje. Još jednom da izjavim saučešće sinovima i supruzi Slavici. Ja sam emotivna, ne mogu da zamislim da Marinka nema - dodala je Lepa kroz suze.

Nakon Cakane, uključila se i Snežana Đurišić koja je potresnim rečima izjavila sučešće porodici:

- Čovek nikada nije spreman da isprati nekoga koga voli. Bio je vredan i radan, divan suprug, otac i deda. Tuga je za porodicu i ovom prilikom izjavljujem saučešće porodici. Mnogo ih je otišlo, i ovo vreme nas dovodi u situaciju da razmišljamo šta se dešava. Najdraža njegova pesma mi je ''Polomio vetar grane'' i ''Ovo je moja kuća živeo sam tu'', vodio je računa kakve će pesme da peva i zato je bio veliki pevač i gospodin čovek - pričala je Snežana Đurišić u "Novom jutru".

