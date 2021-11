KURIR EKSKLUZIVNO OTKRIVA: Jelena Karleuša, Šerifovićka i Sara Jo pevaju na DOČEKU 2022. ispred Narodne SKUPŠTINE!

Za doček nove 2022. godine na platou ispred Doma Narodne skupštine Beograđanima i njihovim gostima spektakularne nastupe podariće tri velike zvezde domaće muzičke scene.

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, u pitanju su: Jelena Karleuša, Marija Šerifović i Sara Jo. One će svojim hitovima i scenskim performansima, zabavljati publiku u najluđoj noći na najvećem organizovanom dočeku na otvorenom prostoru.

Iako se danima spekulisalo o tome ko će zapevati publici na tradicionalnom dočeku ispred Narodne skupštine, sada je konačno otkriveno da su u pitanju ove tri pop zvezde.

Ovim konačno postaje jasna i misteriozna Karleušina poruka na njenom Instagram storiju, na kojoj je samo pisalo: 31.12. Iako se nagađalo da je u pitanju bio moguć datum izlaska njenog novog albuma ili novog singla, u pravu su bili svi oni koji su smatrali da je ovo bila najava spektakularnog novogodišnjeg nastupa u prestonici.

Kada smo prošle nedelje, pitali Jelenu da nam otkrije šta je u pitanju, dala nam je zanimljiv odgovor.

- Ne smem da kažem. Nešto jako, jako interesantno. Ja bih rekla, vi znate mene. Biće nešto jako dobro i spektakularno. Mogu da kažem da ćemo pomeriti granice - rekla nam je Jelena.

Sada nam je konačno jasno i na šta je mislila, a kada ona nešto obeća, ona to svojoj publici i priušti. Tako da ostaje da vidimo kako će to sve izgledati, a kada se na to doda da će pored nje, na sceni svojim glasovima publiku očarati i Marija Šerifović i Sara Jo, apsolutno je jasno da je dobar provod zagarantovan.

Nakon ovog nastupa, JK će se uputiti nekoliko stotina metara dalje, gde će nastaviti da uveseljava goste jednog beogradskog kluba na Terazijama.

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:05 PROŠETALA VRELO TELO: Jelena Karleuša dominira na plaži u Dubaiju