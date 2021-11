DARIO, NIKOLA I MARKO, VAŠ OTAC IZLAZIO JE IZ RUDNIKA ESTRADE ČISTOG OBRAZA I RUKU: Bekuta potresnim govorom rasplakala celu salu

Ana Bekuta oprostila se od kolege i prijatelja Marinka Rokvića na komemoraciji u sali radio Beograda, a njene reči rasplakale su mnoge.

Naime, Ana je govorila o tome kako je svog porodičnog prijatelja Marinka izgubila 6. novembra, pa se prisetila zajedničkih trenutaka.

Pevačica je tokom govora istakla je da je više dobrih pevača nego očeva, pa to naglasila ispred pevanja.

"Mi postajemo ponovo deca, bespomoćna, ranjena i očajna. Kao kad smo se prvi put izgubili u nekoj velikoj prodavnici ili na vašaru. Kada umre otac, to je kao da smo u toj prodavnici, izgubljeni, naš otac nas neće uzeti na ramena. Taj put moramo tražiti sami. Umro je i pevač i glas i pesma, ali prvo da kažem - otac. Svojim očima godinama sam gledala kakav otac je bio, zato je dozvoljeno da njegovi sinovi budu uplakana deca. Estrada je za mnoge sjaj, pesma i blještavilo, mi koji joj pripadamo, znamo da najčešće nije tako. To je rudnik, vaš otac je - Dario, Nikola i Marko, izlazio čistog obraza i čistih ruku, a to je gotovo nemoguće. Poznavala sam ga gotovo 40 godina, neprihvatljivo mi je da nismo negde na slavlju, život tako nepravedno i okrutno prolazi. Ako me sada gleda, bio je nesvestan divnih osobina. Beskrajno lep, duhovit, šarmantan... Provodili smo vreme na pozornici, točkovima, na sceni i van nje, zajedno smo preleteli planetu, tada 2004. godine sam ga upoznala do kraja kao čoveka. Satima smo razgovarali, bili smo porodični prijatelji kakvi se retko nađu, izgubila sam velikog druga", rekla je Bekuta na komemoraciji kroz drhatavi glas.

