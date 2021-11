MILICA PAVLOVIĆ TREBALO JE DA GLUMI U FILMU TOMA: Išla je na sastanak, čekala ju je velika uloga, a onda je BJELA ODUSTAO!

Pevačica Milica Pavlović otkrila je da se umalo po drugi put oprobala u glumačkim vodama i to baš u filmu "Toma".

Naime, ona je gostovala u emisiji "Zvezde Granda Specijal" gde je otkrila kako je mogla imati zapaženu ulogu u filmu "Toma".

"Išla sam na sastanak, ali na kraju je Bjela odustao od toga da bilo koja pevačica bude u filmu. Inače, bila mi je ponuđena uloga Lepe Lukić. Bila mi je čast da sa njim govorim na tu temu, ali sa druge strane eto sačeka te svoj momenat i dobijete pravu stvar", ispričala je Milica.

Pavlovićeva je oduševila publiku glumačkim sposobnostima u seriji "Pevačica", te je sada otkrila da je prilikom dobijanja ponude za ovaj angažman, mislila da je u pitanju šala.

"Kada su me pozvali mislila sam da me neko zeza, pa me je Vuk Kostić pozvao i pitao što kuliram objasnili su mi sve". rekla je, a zatim se prisetila i anegdota sa istog kastinga.

"Ja sam se pojavila na kastingu bez da znam napamet scene jer mi to nisu rekli", kroz smeh je otkrila ona.

