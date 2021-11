EKSKLUZIVNI DETALJI SUSRETA! JK: Samo su mi još Ceca i Anastasija falile, biće to zabavan let! A OVO je Karleuša odmah uradila

Jedna od tema koje su obeležile vikend za nama svakako je i susret "oči u oči" Jelene Karleuše i Cece Ražnatović na bečkom aerodromu i njihovo putovanje istim avionom za Beograd.

Kako Kurir Stars ekskluzivno saznaje od jednog putnika koji se našao s njima na letu, na bečki aerodrom je prvo došla Ceca sa svojim dečkom Bogdanom Srejovićem, ćerkom Anastasijom i frizerom. Nešto kasnije u pratnji igračica pojavila se i Karleuša, koja je došla iz Kopenhagena. I dok se Ceca trudila da ostane neprimetna, pa je odmah sela i razgovarala s dečkom, "malu od skandala" su srpski fanovi odmah prepoznali i potrčali da se slikaju s njom, što je ona, iako umorna od nastupa i leta od Kopenhagena do Beča, rado prihvatila i izašla im u susret. Karleušu je prvi primetio Cecin frizer, koji je odmah na to skrenuo pažnju Ražnatovićkama. One se posle toga više nisu okretale u tom pravcu, tako da je tada izbegnuta neprijatna situacija.

Odmah nakon slikanja JK je sela kod svojih igračica kako bi sačekala poziv za ulazak u avion. Tada je i ona primetila da je tu i Ceca sa svojom pratnjom, pa je samo tiho prokomentarisala jednoj od članica svog tima:

- Samo su mi još ove dve falile, ali makar će nam biti zabavno do Beograda.

Jelena je zatim uzela magazin Vog, koji je prelistavala do samog ukrcavanja na let.

U avion je, kako dalje naš izvor navodi, ušla Ceca sa Anastasijom i sela u biznis klasu, a nekoliko trenutaka posle nje ušla je i Karleuša, pogledi su im se sreli na trenutak, iako su obe bile zamaskirane velikim crnim sunčanim naočarima. Jelena je, inače, sedela pored prozora i većinu leta provela je gledajući u svoj telefon, ali i snimajući pogled iz aviona, kao i nekoliko selfija, koje je nakon sletanja i objavila na svom Instagramu.

Kada su sleteli u Beograd, Ražnatovićeva je opet izašla prva jer je bila bliže izlazu, a kada su pored Jelene prošle njene igračice, koje su sedele u ekonomskoj klasi, ustala je i ona i krenula ka pasoškoj kontroli. Kada su i završile sa tim, Jelena se uputila ka gornjem izlazu, dok su se Ceca, njen partner, ćerka i frizer uputili ka donjem izlazu, gde su ih već čekali džipovi, kojim su se uputili ka pevačicinom domu.

Podsetimo, ovo nije prvi put da su se ljute protivnice srele na aerodromu. Sličan susret dogodio se i 2012. godine, kada su istim avionom odletele za Cirih.

- Ovaj susret biće istorijski ako se ovaj avion sruši. A ako se sruši, Srbija će rešiti sve svoje probleme - izjavila je tada Karleuša za Kurir.

Kurir.rs/A.P.

