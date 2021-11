SLOBA RADANOVIĆ OTKRIO DA LI ĆE UĆI U RIJALITI: U Zadruzi prevario ženu sa Lunom, razveo se od Kije, a sad progovorio o HONORARU

Pevač Sloba Radanović snimio je pesmu i spot sa Elmom Sinanović, a pred našim kamerama otkrila je o čemu se radi u numeri za koju oboje misle da će postati hit. - U pesmi se radi o dvoje koji se vole kao pas i mačka, ali se opet bore za tu njihovu ljubav - rekao je Sloba, a onda otkrio da li će ponovo da uđe u rijaliti i za koji honorar.

- Rijaliti više ne, hvala bogu. Ne postoji cifra za koju bih ušao. Nekako ne gledam ni to kao nešto loše, jednostavno to je nešto što je izašlo dobro po mene, uspeo sam kroz sve to da prođem i izborio sam se sa tim - rekao je Sloba.

Podsetimo, u Zadruzi 1 Sloba Radanović prevario je suprugu Kristinu Kiju Kockar sa Lunom Đogani. Zbog javne prevare Kija je ušla u rijaliti i na kraju pobedila. Sloba i Krisitna su se posle završetka Zadruge razveli, a pobednica je uplovila u muzičke vode i napisala biografiju koja je bila najprodavanija knjiga te godine. Luna se udala za Marka Miljkovića, pre pet meseci dobila je i ćerku, dok je Slobodan u vezi sa jelenom Đuričanin.

