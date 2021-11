BIVŠA ŽENA SLAVKA BELESLINA NIJE SAMO LEPA PLAVUŠA: Iva je doktor nauka, tužila ga je zbog OBMANJIVANJA, a evo kako izgleda!

Voditelj Slavko Beleslin (47) bio je u dugogodišnjem braku sa lepom Ivom Šiđanin, a njihov razvod nije prošao mirno.

Iva je, naime, Slavka tužila jer je nije potpisao kao koautora emisije "Šta bi posle? (Flešbek)", za koju tvrdi da su je zajedno pripremali pet godina. Prošle godine po izlasku iz suda nakon jednog ročišta navela je da "njihov razvod nije bio lep kao što je predstavljeno u medijima".

Iako se pre ovoga na temu razvoda i odnosa sa Slavkom nije oglašavala u medijima, ona je tad obrazložila na šta je mislila.

- Recimo da sam bila obmanjivana čitavih deset godina i to su neke stvari preko kojih se ne prelazi. Posle svega toga ne možete s nekim ostati u dobrim odnosima, a ne prijateljskim. Celu tu priču oko njega i našeg braka definisala bih tom rečenicom. To nije čovek s kojim jedna žena može da ostane u braku, a kad je reč o ovom projektu, na kom smo zajedno radili pet godina, nisam mogla da očekujem da on moj rad ne priznaje. To je sada jedino za šta se ja borim - rekla je Iva tom prilikom za "Kurir".

Podsetimo, Iva i Slavko su se razveli 2018. godine, nakon šest godina braka.

- Kad sam se "ženio po novinama" red je da se u njima i razvedem. I da povučem sva moja pametovanja o braku, vezama i muško-ženskim odnosima. Očigledno nisam nikakav ekspert, a mislio sam da je za ceo život. Više ne postoje naši zajednički snovi i planovi, ali i dalje mislim da je Iva predivna žena - rekao je Slavko svojevremeno.

Iva, koja je doktor tehničkih nauka, inače je iz Novog Sada, a u brak sa Slavkom ušla je 2012. godine. "Oženio sam se iz ljubavi, a za ostalo ćemo lako!", rekao je Slavko 2012. godine za Kurir.

