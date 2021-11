HAOS U NOVOM BEOGRADU! Džejla uhvatila Mariju s drugom devojkom, pa je ostavila, PLAČE KAO KIŠA! SKANDAL VELIKIH RAZMERA!

Marija Šerifović i Džejla Ramović turbulentno su završile svoju vezu, koju je Kurir prošle godine razotkrio. Kako saznajemo, njihova ljubav je pukla zbog Marijine prevare. Kako tvrde izvori bliski Džejli, pobednica "Zvezda Granda" je navodno uhvatila svoju mentorku sa drugom devojkom, zbog čega je došlo do svađe, a onda i raskida veze.

foto: Nemanja Nikolić

Naime, pevačica iz Bosne je poludela od ljubomore kada je svojoj partnerki htela da priredi iznenađenje, ali je, umesto sjajne romantične večeri, dobila hladan tuš. Upućeni navode da je Ramovićeva nenajavljeno došla ispred Marijine zgrade sa sve tortom, verujući da će se ona obradovati njihovom susretu, koji nisu planirale, ali da je ostala ispred zgrade, jer je Šerifovićka nije pustila da uđe pošto u stanu nije bila sama, već sa drugom devojkom.

foto: Printscreen/Grand

- To je bio haos. Džejla je došla kod Šerifovićeve u stan na Novom Beogradu, ali nije očekivala da njena partnerka neće biti sama. Mariji nije bilo ni na kraj pameti da će Ramovićeva doći. I to sa sve njenom omiljenom tortom. Džejla je svojoj partnerki pozvonila na interfon, a Marija je bila u šoku kada je čula njen glas. Nije je pustila da uđe i Džejli je sve bilo jasno. Počela je da plače, bilo joj je baš teško, odmah je shvatila da je u pitanju prevara. Baš je bila razočarana i besna. Ko je devojka sa kojom je pevačica tada bila u svom stanu, ne znam, mislim da ni Džejla nema pojma o kome je reč, niti je to interesuje - priča naš sagovornik.

foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Prva TV

Prema njegovim rečima, zvezda "Granda" je bila potresena i takvu ju je spazio jedan poznanik iz estradnog posla, koji joj je prišao. On ju je i smirio i odveo u obližnji kafić, u kom je inače sedeo. Razgovarao je s njom, ali je Džejla htela da priča s Marijom. Pozvala ju je telefonom, međutim, razgovor nije prošao mirno, već baš burno. - Žestoko su se posvađale. Svašta joj je Džejla izgovorila. Prisutni nisu mogli da čuju šta je Marija pričala, ali je jasno bilo da su se posvađale na krv i nož. Nakon toga Džejla je još malo posedela u kafiću, a onda je otišla. Sve vreme je plakala - završava naš izvor.

foto: Printscreen/Prva TV

Marija i Džejla nikada nisu htele da priznaju vezu, stalno su tvrdile da ih veže samo jako prijateljstvo. Ali mnoge situacije su ih odale. Nakon što je Kurir u nekoliko navrata objavio da su pevačice putovale i boravile u istoj hotelskoj sobi, što se moglo videti na fotografijama koje su objavljivale na Instagramu, njih je odalo i isto prstenje na ruci, zbog čega se spekulisalo da su se čak i verile.

foto: Instgaram screenshot

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Ramovićevom i Šerifovićevom, ali one ne odgovaraju na naše pozive. Obe se trenutno nalaze u inostranstvu. Marija je u Americi, dok se Džejla preselila u Barselonu, gde je upisala fakultet. Dok je ljubav cvetala, Marija ju je posećivala u Španiji. Inače, kako saznajemo, skandal zbog kog su raskinule uspele su da prevaziđu, pa su opet u dobrim odnosima. Zasad prijateljskim, ali niko ne isključuje mogućnost da opet postanu par.

Ljiljana Stanišić

