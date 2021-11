MERIMA NJEGOMIR PREMINULA JE POSLE TEŠKE BITKE: A ista podmukla bolesti uzela je i ove 3 javne ličnosti

tuga do neba

Merima Njegomir bolovala je od kancera pankreasa, za šta je saznala pre svega nekoliko meseci.

Iako su se lekari svim silama borili, podmukla bolest bila je jača.

Merima je preminula nekoliko meseci nakon saznanja da je obolela, a od iste bolesti su sa domaće javne scene preminuli Marinko Rokvić, kao i glumci Marinko Madžgalj i Tihomir Arsić.

- Bolest je stvar koju treba normalno da tretiramo. Moja porodica me podržava i imam sreću da me leče sjajni lekari. Ne plašim se smrti jer mislim da sam besmrtan, a jedino me brine što možda neću stići nešto da uradim - rekao je Tihomir Arsić tokom teške borbe.

- Možda neću stići da se izvinim svima prema kojima sam pogrešio i možda neću stići da pomognem svojoj deci. Imam dve odrasle ćerke i dvoje mlađe dece, kao i unuku. Želeo bih samo zbog njih da budem još prisutan. Verujem da ljudi koji boluju od teške bolesti ostatak svog života treba da provedu radosno - istakao je glumac pre smrti.

