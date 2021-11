MAKRO MIHAILO MAKSIMOVIĆ U SCENIRANJU: Svoje radnice sam gledao kao SESTRE! Svaka je morala da ispunjava OVA 3 PRAVILA!

Mihailo Maksimović bio je gost emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji, gde je sa voditeljkom Ljiljanom Stanišić pričao o svim tajnama posla kojim se godinama bavio. Kao najpoznatiji makro u regionu, bio je uhapšen i u istražnom zatvoru proveo je godinu i devet meseci, a ostatak kazne odslužio je u kućnom pritvoru. Maksimović je nedavno napisao knjigu o elitnoj prostituciji "Javna tajna iz prve ruke - Mnoga lica Marije Magdalene".

Prvi greh

- Bio sam u zatvoru zbog dečačkog nestašluka i tamo sam upoznao momka koji je bio makro i predložio mi je da to radimo zajedno. Kada mi je to rekao, prvo sam počeo da se smejem jer nikada ne bih pomislio to da radim. Razmislio sam i onda sam probao, a onda sam shvatio da sam stvoren za taj posao - kazao je.

On je pričao i o svojim prvim iskustvima, priznao je da je imao tremu kada se našao s prvom devojkom koja je počinjala da radi za njega, ali i da je upravo od nje dosta naučio.

- Pravilo broj jedan da neka devojka uđe u moju firmu bilo je da bude dobar čovek. Druga stavka je da bude ozbiljna i da zna šta hoće. U mojoj firmi je postojao sistem kao i u svakoj drugoj firmi. Radile su po osam sati i za to vreme su pružale onoliko seksualnih usluga koliko su one želele. Rekord je postavila devojka koja je imala devet muškaraca za osam sati radnog vremena, ali je to bilo samoinicijativno. Ona je tada zaradila oko 10.000 evra. Treća stavka da zaposlim nekoga kod sebe bilo je da želi da radi na sebi. Devojka koja se bavi ovim poslom mora da izgleda lepo u svakom smislu i da parira klijentu - rekao je Mihailo i dodao:

- Moj katalog je bio jako kvalitetan i mnogo sam se potrudio oko njega. Izgledao je kao veb-sajt, samo što je bio na mom laptopu i tabletu, jer kada je sastanak sa puno ljudi, ne mogu svi da gledaju u jedan tablet.

Razumeo zaposlene

Maksimović je govorio i o poslovnoj pratnji, koja je sastavni deo prostitucije.

- Poslovna pratnja je visoka prostitucija... Večera, putovanja, animiranja, jahte... To se jako lepo plaća, puno se zarađuje, neumesno je govoriti o brojevima. Kada šaljemo devojke na daleke destinacije, uglavnom poznajemo osobe sa kojima one putuju, bar koliko-toliko. Dešavali su se neki nesporazumi, ali ništa ozbiljnije. Ja sam svoje radnice gledao kao sestre. Odrastao sam sa tri žene, zato sam i bio jako dobar u tom poslu jer sam razumeo žene. Do 2000. godine atmosfera u tom poslu, kao i u državi, bila je jako loša. U to vreme bilo je mnogo nasilja u našem poslu i trgovina ljudima je tada bila mnogo češća nego danas - započeo je Mihailo, pa objasnio:

- Trgovina ljudima je kupovina i prodaja osoba, primoravanje, zadržavanje u poslu... To su svi ti neki negativni elementi. Bio sam sa devojkom koja se bavila prostitucijom i to je javno priznala, svi su znali čime se bavi. Kod nje sam najviše voleo to što je takva, bila je to što jeste i ja sam to cenio.

O hapšenju

Mihailo je 2015. uhapšen, nakon čega mu je određen pritvor.

- Kada su me uhapsili, nisam se iznenadio, očekivao sam to. Na aerodromu su me sačekali dobro poznati inspektori koji su me već privodili na informativni razgovor nekoliko puta pre hapšenja. Dobro smo se poznavali. Kada smo otišli na pretres stana kod mene, znao sam da ću da idem u Centralni zatvor i spakovao sam jednu torbu sa stvarima. Ušao sam u CZ, gde su me lepo dočekali, znao sam da ću dugo da se zadržim. Proveo sam godinu i devet meseci tamo i 11 meseci u kućnom pritvoru. Sveukupno sam proveo dve godine i osam meseci u pritvoru, ja sam očekivao da će biti malo manje, da ću dobiti dve godine - iskren je bio Maksimović.

Bivši makro nema nameru da se bori za legalizaciju prostitucije.

- Moj smer nije da budem pobornik i ga glasam za legalizaciju, ne bih da se ja sada za to previše borim. Mislim da bi legalizacija najviše koristila ženama koje se tim poslom bave na nižem nivou, njima treba pomoć. U visokoj prostituciji legalizacija ne znači ništa, te devojke će raditi ovako ili onako i one se nikada neće registrovati.

Emotivno vezivanje Prostitutke su rađale decu klijentima Stalna rubrika emisije "Sceniranje", u kojoj gledaoci postavljaju pitanja, iznenadila je Mihaila, ali je on ipak otkrio da li su njegove prostitutke rađale klijentima decu i da li su se oni razvodili zbog devojaka koje se bave najstarijim zanatom. - Dešavalo se da devojke rađaju decu svojim klijentima, među njima ima i poznatih dama. Jedan moj klijent, poznati sportista, samo što se nije razveo zbog devojke koja je radila kod mene. Dešavalo se i da me klijenti zovu i da mi se žale da radnice hoće da im naprave problem sa suprugama - ispričao je Mihailo.

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić - Ana Denda

