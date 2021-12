ZVEZDA GRANDA SE RAZVELA, ALI I DALJE NOSI PREZIME BIVŠEG MUŽA: On sad ima drugu, a meni je važno samo šta je u srcu i duši!

Tamara Dragić u brak je stupila kao vrlo mlada devojka, a u takmičenju ''Zvezde Granda'' 2014. godine niko nije znao da joj je Dragić zapravo venčano prezime.

Mnogi su mislili da je priča o braku samo šala, dok pevčica nije objasnila da joj je Milojević zapravo devojačko prezime.

Iako je dugogodišnji brak okončala, prezime je zadržala, što mnoge i dan danas čudi.

- Kažu da sam jedna od retkih ludih žena koje zadržavaju muževljevo prezime. A nisu sa mužem. On ima drugu gospođu sad - rekla je Tamara u ''Zvezde Granda Specijalu'' pa objasnila zašto je to uradila.

- Mrzelo me je da menjam svu tu dokumentaciju. To prezime nije ni bitno. Bitno je šta je u srcu i duši- rekla je ona, a onda se Voja Nedeljkovič našalio na njen račun, kako samo on ume.

- Kad se uda drugi put dodaće i to drugo prezime, pa će da bude kao Pele, sa sedam imena i prezimena- kroz smeh je rekao voditelj.

Kurir.rs/M.M.

