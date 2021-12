ŠOK OTKRIĆE, TOPČAGIĆKA UZELA BRILIJANTSKI PRSTEN I NESTALA! Nadina prijateljica za KURIR otkrila MRAČNU TAJNU pevačice!

Nada Topčagić je osamdesetih godina od prijateljice iz Frankfurta pozajmila dijamantski prsten, ali joj ga nikad nije vratila. To je za Kurir ispričala upravo žena (ime i prezime poznati redakciji, prim. aut.) koja se u to vreme osim s folk pevačicom družila i s njenim kolegama, o kojima je ispričala mnogo toga u našem serijalu "Tajne estrade osamdesetih".

foto: Nemanja Nikolić

- To s prstenom je bilo baš odavno. Nada je, kao i svi pevači sa estrade, dolazila da radi ovde u Nemačkoj. U to vreme je bila izuzetno popularna. Čim smo se upoznale, odmah smo se združile. Bila je lepa žena i volela je da se kinđuri. Uvek je na njoj bilo neko šarenilo. Ali to nije važno koliko je bila pozitivna. Došla je na tezgu i pre nego što je krenula u taj restoran gde je pevala, na mojoj ruci je spazila briljantski prsten, koji joj se izuzetno dopao. Pola sata je pričala samo o njemu. Govorila je kako i ona želi da kupi isti, ama baš isti, pa ne zna gde da ga nađe da pazari i da će, ako treba, ceo honorar da potroši samo da ga ima - priča naša sagovornica.

Prema njenim rečima, ona je Topčagićevoj dala nakit, ali ga nikad više nije dobila nazad.

- Pitala me je da joj pozajmim prsten za nastup i obećala da će mi ga vratiti odmah nakon što završi s tezgom. Od toga nije bilo ništa. Odradila je ona svoj posao i nakon toga otišla u hotel. Nije se udostojila ni da me dan kasnije pozove da kaže gde će mi ostaviti moj nakit. Dan posle se Nada vratila za Srbiju i više nikad se nismo ni videle ni čule. Mogla je da me pozove da dođem na aerodrom i da mi da taj skupoceni nakit, ali nije - kaže ona i nastavlja:

foto: Dragan Kadić

- Bilo mi je krivo, danima sam se nervirala što sam joj ga uopšte dala. Kako su godine prolazile, prebolela sam prsten, a videla sam da ga je ona nosila u nekoj emisiji u kojoj je gostovala. Drago mi je bar da ga nije izgubila, iako je moj prsten prisvojila kao da je njen - završavala ova žena, koja je otkrila i kako se Lepa Lukić svojevremeno kockala s Ljubom Zemuncem i Radetom Ćaldovićem Ćentom, ali i ko je žena zbog koje se razvela od menadžera Vlade Perovića.

Pozvali smo Topčagićevu, ali ona se juče nije javljala na mobilni telefon.

foto: ATA Images

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

01:00 TRAŽILA JE DA JOJ UPLATIM PEĆ NA PELET! Era Ojdanić OPLEO po koleginici Nadi Topčagić