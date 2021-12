MREŽE NISU LEČILIŠTE ZA FRUSTRACIJE, POSTOJE PSIHIJATRIJSKE USTANOVE! Ceca poslala jaku poruku, spomenula i kolege

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović istakla je koliko internet i društvene mreže mogu biti štetne.

Ona se dotakla nasilja na intrnetu i tom prilikom apelovala na roditelje da obrate pažnju kako im deca koriste intrnet.

"Svaki oblik nasilja je za osudu! Nasilje ne treba da postoji. Što se tiče internet nasilja trebalo je da se desi ovakva nesreća da bi se uzburkala čitava javnost. Mislim da država treba rigorozno da kažnjava ljude koji se bave takvim stvarima. Društvene mreže nisu lečilište za frustracije, nego psihijatrijske ustanove", rekla je Ceca za Informer.

Ona smatra da je na internetu sve više onih koji maltretiraju druge.

"Nasilje na internetu svakim danom sve više kulminira! Ti ljudi se kriju iza lažnih profila i pojedinci ne mogu to više da reše to moraju da reše državne institucije. Ne možete da se krijete iza lažnih profila i da frustrirate ljude svojim ličnim frustracijama, da ih vređate, da im pretite da ih proklinjete. Izgovaraju kojekakve gluposti, a za to ne snose posledice nikakve. Država tome mora da stane na put i napravi projetakt koji će se boriti protiv takvih stvari".

Ceca ističe da je velika odgovornost i na roditeljima. Smatra da oni treba da kontrolišu svoju decu kada im dozvole pristup društvenim mrežama.

"Apelovala bih kao roditelj na sve roditelje, da obrate pažnju šta im rade deca, kroz šta prolaze. Ako ne postoji roditeljska kontrola, dok su mladi i zeleni nastaće problem. Mi imamo decu na društvenim mrežama od po 9 godina, 10 godina, 11 godina. To su bre ljudi deca, samo deca koja nemaju još ni razvijenu svest. Društvene mreže su opasne i što se tiče pedofilije. Ima tu gomila, gomila groznih stvari koje nudi internet, a isto tako ima i prednosti ali prednosti koje mogu služiti ljudima koji su zreliji, stabilni psihički, koji mogu da iskoriste u pravilne svrhe i društvene mreže i uopšte internet. Deca moraju biti pod kontrolom kada koriste društvene mreže i igrice koje stvaraju agresiju. Slušala sam neke psihologe koji su govorili na tu temu. Roditelji moraju da obrate pažnju šta im rade deca. Edukacija je apsolutno bitna".

Ražnatovićeva smatra i da ona kao javna ličnost ima veliku odgovornost, baš kao i sve njene kolege.

"Ni javne ličnosti ne obraćaju pažnju kako se obraćaju javnosti. Ja stalno govorim da moramo da imamo neki kodeks ponašanja kada se obraćamo javnosti baš iz razloga zato što nas mnogo ljudi prati i sluša, pogotova ta mlađa populacija koja želi da se poistoveti sa svojim idolima, sa ljudima koji ih na neki način fasciniraju. Jer suma sumarum svi smo mi samo ljudi kad se pogase svetla na svim ti scenama koja pokazuje sjaj i glamur. Mi imamo i porodice i normalne živote i brige kao i svi ostali ljudi. Instagram nije realan život, Instagram nisu realni životi mnogih ljudi. Sve je to jedna lažna slika koja utiče na mnoge mlade ljude, i daje im pogrešnu sliku i neki pogrešan pravac za način kako bi trebalo da uživaju u svojim lepim životima i pred kojima je ogromna lepa budućnost".

Ceca je imala i jasnu poruku za sve tinejdžere.

"Deco, škola, knjige, pričajte sa svojim roditeljima, recite im sve što osećate i podelite svaki strah koji osećate i to je jedini put. Javne ličnosti moraju da paze šta govore u javnosti, kako se izražavaju, kakav je to rečnik koji koriste. Primetili ste u zadnje vreme ako psujete, ako ste vulgarni, ako ste najgori đak u školi, vi ste IN. Ako se lepo izražavate, ako koristite bonton vi ste dosadni. Ako su deca najbolji đaci u školi, ma daj, oni su dosadni, to su štreberi. Nekada je bilo ako si odlikaš, taj treba da bude za ponos ostalima. Potpuno su poremećene vrednosti, potpuno se način ponašanja promenio. Ono što je kulturno je dosadno, ono što je nekulturno je IN. Pa to je katastrofa, to je potpuna katastrofa".

