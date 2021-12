NAŠA PEVAČICA REŠILA DA NA NASTUP DOĐE HELIKOPTEROM Ćana otkrila šta je sve spremna da uradi za novac, a na veseljima dobija i OVO

Pevačica Stanojka Mitrović Ćana već je poznata po svojim nastupima na koje dolazi na jedinstven način. Ona na veselja na kojima peva dolazi u fići, kamionu, a pevačici je čast da uveseli domaćine onako kako oni zahtevaju.

Pevačica je otkrila da je trebalo da na jedan od zakazanih nastupa dođe i helikopterom.

- Trebalo je da na jedan nastup doletim helikopterom, međutim, bila je u toku vojna vežba, pa nismo mogli da dobijemo dozvolu, što ne znači da u narednoj godini neću uraditi i to. Možda i neki balon, ne znam (smeh). To se sada uz moje ime podrazumeva. Ne pamtim kada sam na neku proslavu ušla "normalno". Za mene se vežu iznenađenja takve vrste, ponekad ih smišljam i zajedno sa domaćinima. Uvek sam im na usluzi, naravno, ukoliko me to ne degradira - kaže pevačica i tvrdi da se preuveličavaju cifre koje pevači zarađuju na nastupima.

- Prisustvovala sam raznim situacijama, ja stojim na usluzi da učinim sve ono što će oraspoložiti ljude, ali urušavanje moje ličnosti i mene kao žene, nema cenu - kaže Ćana koja pored novca na veseljima dobija i skupocene poklone.

