ĆANA PROSLAVILA PUNOLETSTVO SINU JEDINCU! Luka KRIO da mu je mama pevačica, a ona sada priznala koliko je PONOSNA!

Pevačica Stanojka Mitrović Ćana pre nekoliko dana organizovala je proslavu sinovljevog punoletstva kao i godišnjicu braka sa suprugom Reljom.

- Oni ne vole da se eksponiraju, osim kad baš moraju. Smatraju da je to moj posao a ne njihov i da je meni mesto pred objektivima. Dugo vremena Lukini drugari nisu znali da mu je mama pevačica. I jednom prilikom bili smo kod Lee Kiš a on je recitovao neku novogodišnju pesmicu i oni su ga videli. Kažu :''Jao pa tebi je mama Ćana, što nam nisi rekao?'', a on nije hteo da se hvali- otkrila je Ćana.

Pevačica dodaje da je zahvalna što je sin Luka veoma skormno dete uprkos tome što je jedinac.

- Kad god bih išla negde na put i pitala ga šta da mu donesem nikad ništa nije tražio. Eventualno neke patike ako zna koje bi hteo. Evo sad za punoletsvo, nije tražio ništa. Mi smo čak hteli da prodamo stari auto i kupimo mu novvi, bubu neku za grad zgodnu, on kaže neće, uzeće ovaj stari da vozi, ne da da ga prodamo- iskrena je bila Ćana za "Grand News".

