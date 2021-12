SVI GA ZNATE KAO ANDREJA MARIČIĆA: Voditelj istražuje najzabačenije delove planete, a malo ko zna da je promenio i IME I PREZIME!

Voditelj Andrej Maričić koji istražuje najzabačenije delove planete, pri rođenju dobio je drugo ime i prezime.

Naime, Andrej se zove i preziva Vladimir Vlajković.

- Da, pravo ime mi je Vladimir. Andrej Maričić je pseudonim koji koristim od 2005. godine. Duga je to priča, moralo je da bude tako, zvuči bolesno, ali nisam imao izbora. Posle pet godina i preko 500 emisija, vraćati se na staro ime nije imalo smisla - rekao je ranije Marićić svojevremeno za "Stori" i dodao da njegovi roditelji žive u jednom malom mestu u blizini Rume.

Podsetimo, Andrej Maričić prošle godine zbog korona virusa bio je zarobljen u Aziji jer su avio kompanije obustavile letove.

"Evakuacija u toku! Zbog korona virusa avio kompanije obustavljaju letove na duži vremenski period (2 meseca) pa mi je prioritet da se što pre vratim u Srbiju. Prekinuo sam snimanje emisije u Laosu nakon 4 nedelje i hvatam poslednji let i šansu da stignem kući. Ako ne uspem, ostajem 2 meseca ovde. Iz Laosa letim do Tajlanda, u Bangkok, odakle imam let narednog dana (32 sata kasnije) za Beograd, gde ću samoinicijativno otići u karantin koliko god bude trebalo", napisao je on tada.

