ANDREJ MARIČIĆ SE VRATIO U SRBIJU: Nakon apela za pomoć, voditelj se OGLASIO iz Beograda! A ovo je imao da PORUČI (FOTO)

Evakuacija u toku! Zbog #koronavirus avio kompanije obustavljaju letove na duži vremenski period (2 meseca) pa mi je prioritet da se što pre vratim u Srbiju. Prekinuo sam snimanje #bezgranicasaandrejem u Laosu nakon 4 nedelje i hvatam poslednji let i šansu da stignem kući. Ako ne uspem, ostajem 2 meseca ovde. Iz Laosa letim do Tajlanda, u Bangkok, odakle imam let narednog dana (32 sata kasnije) za Beograd, gde ću samoinicijativno otići u karantin koliko god bude trebalo 🙌 Nemam nikakve simptome i odlično se osećam ali ne želim da dovedem bilo koga u najmanji rizik da se potencijalno zarazi. #samoizolacija je jedino rešenje za sve nas! U Laosu zvanično nije registrovan nijedan slučaj korona virusa i ovde sam definitivno sigurniji ALI Laos nije kuća, moja kuća uvek je Srbija. Želim da budem pored svoje supruge i porodice kakva god da je situacija jer ne postoji ništa važnije u životu. Dr’šte se ljudi, volim vas sve i nadam se da se uskoro čujemo iz Beograda 🙌💪 . . . #korona #coronavirus #srbija #cetvrtak #covid_19 #ostanikodkuće #ostanidoma #beograd #kuća #mojasrbija #vanrednostanje #izolacija #ljubav #porodica #prioriteti

A post shared by ᴀɴᴅʀᴇᴊ ᴍᴀʀɪčɪć ® (@andrej.maricic) on Mar 19, 2020 at 12:39am PDT