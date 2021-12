NE ŽELIM DA TO SVI ZNAJU: Edita otkrila šta radi na mrežama, krije se iza LAŽNOG IMENA!

Popularnost donosi mnogo toga dobrog, ali ujedno i odnosi, a to je na svojoj koži je osetila i pevačica Edita Aradinović.

Editu samo na Instagramu prati preko 600.000 ljudi, što je odlična stavka kada je reč o promociji njenog posla, ali i sjajan vid zarade u vidu reklamiranja poznatih brendova, prenosi Informer.

Ipak, ovaj nalog onemogućava Aradinovićevu da, kao sav normalan svet, "zaluta" na profil osobe koja je zanima i tajno pregleda sve objave, kako one na profilu, tako i storije, ili čak zaprati tu osobu, a da ne izazove previše pažnje.

Pevačica je zato napravila lažni nalog, te na njemu radi sve ono što joj duša ište.

- Imam lažni profil na Instagramu i on mi služi da gledam ono što me zanima, a ne želim da to svi znaju. Pravi profil mi je samo za posao i zbog toga ga ne koristim u druge svrhe - priznala je Edita.

