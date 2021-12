ZATO BRAKOVI VIŠE I NE TRAJU! Lepa Lukić nije mogla da se odbrani od muškaraca, udavala se 3 puta i sad dala važan savet DEVOJKAMA

Lepa Lukić otkako se pojavila na sceni važila je za ženu vanserijskog glasa, ali i za veliku zavodnicu za kojom su uzdisali mnogi muškarci.

Niko nije ostajao ravnodušan kada se ona pojavi, a mnogi su je nazivali "fatalnom ženom". Mnoge njene kolege su više puta to isticale, mada ni Lepa ne krije da je bila jedna od najpoželjnijih pevačica sa domaće javne scene pa se svojih devojačkih dana sa radošću seća, prenosi Grand online.

- Normalno je da su mi se udvarali kada sam bila mlada, pa nisu me sigurno zaobilazili. Ja nisam mogla da se odbranim od muškaraca! Na svakakve načine su mi prilazili, pa kao i danas ovim mladim devojkama, a ja sam samo birala ovog hoću, a ovog neću - rekla je Lepa kroz smeh.

Međutim nikada nije imala specijalne kriterijume kada je reč o muškarcima, već je bilo dovoljno samo da njeno srce zaigra.

- Najvažnije mi je bilo da mi se sviđa. Moglo je da se desi da mi se udvara njih 20, i ja ih samo zaobiđem i padnem na dvadeset prvog - otkrila je pevačica.

Poznato je da sve češće devojke prve prilaze muškarcima, te je Lepa ispričala da li je to bilo aktuelno i kada je ona bila mlada.

- Sigurno da to tada nije bilo moderno, danas je sve na izvol'te. Zato brakovi više i ne traju, to se sve izgustira za mesec dana. Devojke sada trče za muškarcima više nego oni za njima. To u moje vreme nije bilo. Mi devojke smo možda nekada i poželele, ali nismo smele od roditelja i braće, plašile smo se da to uradimo. Ma sve je bilo drugačije verujte mi - ispričala je Lepa.

