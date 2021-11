MAŠALA: Lepa Lukić prima 3 penzije: Nacionalna mi je 60.000 dinara, obična 90.000, a kanadska 1.000 €!

Lepa Lukić otkrila je na Kurir televiziji da ima čak tri penzije. Jednu je zaslužila sa određenim godinama života i radnog staža, druga je nacionalna, a treća kanadska, koju je nasledila od pokojnog muža.

foto: Kurir televizija

Ona je prvi put rekla koliko joj svakog meseca leže na račun, i to zbog pitanja novinarke da li od tih penzija može da se živi.

- Nacionalna penzija mi je 60.000 dinara, a ova druga 90.000 dinara. I imam kanadsku penziju od 1.000 evra. Može da se živi i od nacionalne ako vodiš računa - rekla je Lepa, a onda objasnila odakle joj sve tri penzije:

- Nacionalnu penziju nisam jurila. Bila sam u Americi i kada sam se vratila, čula sam se s nekim ljudima koji su mi rekli da sam je dobila. Država me je priznala. Prvih deset godina sam plaćala penziono i socijalno osiguranje, a kada me je država prihvatila, sve je ona plaćala. Ja sam dobila i status istaknutog umetnika, tako da sam prvu penziju dobila sa 35 godina radnog staža i 55 godina života. Država je videla koja sam sva priznanja dobila, to sam i priložila - ispričala je legenda narodne muzike.

foto: Stefan Stojanović

Kurir.rs/Lj.S.

Bonus video:

01:16 LEPA LUKIĆ ĆE LIČNO BIRATI 3 GLUMICE ZA FILM O SVOM ŽIVOTU: Nikad nisam pevala o GAĆICAMA I BRUSU, zato nemam NASLEDNICU