PRVA FOTKA BEBE MARIJANE MIĆIĆ: Maloj Ani roditelji napravili pravi UGOĐAJ, trenutak TOPI SRCA! (FOTO)

Glumica Marijana Mićić porodila se nedavno i na svet donela ćerkicu Anu.

Njen dugogodišnji partner Miloš Marjanović i Marijana presrećni su zbog prinove, a sada je glumica podelila intimni momenat tate i ćerke.

Naime, ona je uslikala svog partnera kako spava na kauču, dok u njegovom naručju spava i njihova naslednica, a pored njih šćućurio se i pas.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, nedavno su komšije pohvalile Marijanu i njenog izabranika.

- Miloš je divan. Često dolazi u prodavnicu kako bi kupio osnovne potrebvštine za kuću. Ranije je to činila Marijana, ali sad ona njemu da spisak i on sve kupi. Uvek je nasmejan. Pitali smo ga za prinovu, samo se nasmejao. Vidi se da je srećan i to ne krije - istakla je prodavačica u obližnjem marketu nedavno, dok druga komšinica nije mogla da shvati zašto Marijana i Miloš još nisu stali na "ludi kamen".

foto: Pritnscreen/Instagram

Kurir.rs

Bonus video:

00:07 Marijana Mićić pokazala sobu za bebu