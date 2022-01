VEĆI STRES MI JE BIO NOVI POSAO NEGO RAZVOD! Novogodišnji intervju Jovane Jeremić za KURIR Voditeljka u NOVOJ ima samo jednu želju

Jovana Jeremić jeste jedna od javnih ličnosti koja je obeležila 2021. Od momenta kad je u maju objavila da napušta Hepi televiziju, dospela je u žižu javnosti i danima se spekulisalo gde će nastaviti svoju karijeru, a Kurir je prvi otkrio da će njeno mesto biti u jutarnjem programu na TV Pink.

Od kraja leta Jovana svakog vikenda beleži rekordnu gledanost svojim emisijama, koje vodi i priprema na specifičan način, zbog čega je mnogi vole, ali i osporavaju. I u privatnom životu je kod Jeremićke u 2021. bilo turbulentno, jer se nedavno razvela od supruga Vojislava Miloševića, s kojim ima trogodišnju ćerku Leu. O svemu tome pričali smo s njom u novogodišnjem intervjuu.

foto: Nikola Antić

- Mislim da jesam obeležila 2021. i da sam opravdala poverenje ljudi koji su verovali u mene. S druge strane, iznenadila sam i one koji su mislili da će odlaskom s jedne televizije krenuti moj sunovrat.

Ti si bila i pre popularna, ali eksplozija se desila kad je objavljeno da napuštaš Hepi televiziju.

-Tad je eksplodiralo jer sve što ja uradim postaje medijska atrakcija. Moja pojava je drugačija, ne živim lažnim životom, sve ono što jeste, ja to pokažem. Ne bojim se da budem ja - ja. Meni je ova godina bila životno važna zbog promene posla i razvoda, a sledeća će biti sudbinski važna.

foto: Nikola Antić

Šta ti je bilo veći stres, razvod ili promena posla?

- Veći stres mi je bilo to da ći ću opravdati poverenje na Pinku! Razvod mi nije bio stresan jer sam ja to odavno planirala, samo sam čekala momenat. Bivši suprug i ja smo još u februaru sve to znali, ali smo čekali da ja krenem da radim, da budem psihički stabilna.

Jesi li imala plan da promeniš medijsku kuću?

- Ne, to je bilo sudbinski. Pojavio se jedan vanzemaljac kod drugog vanzemaljca, to jest Željko Mitrović i Jovana Jeremić, i bog nas je spojio. To je kombinacija koja donosi najveći šer u regionu. Iste su nam energije, Željko nije običan čovek, ja samo s neobičnim ljudima mogu da funkcionišem. Prosečan čovek mene ne kapira, on misli da sam ja nenormalna. A zapravo sam ja čist televizijski genije. Željko i Milica su to prepoznali.

foto: Nikola Antić

Smetaju li ti kritike ljudi koji ti zameraju što pokazuješ šer čak i kad neki gost priča o ozbiljnim, teškim temama?

- To su u početku kritikovali. Ali već su se pomirili s tim da im je to budućnost i bolna sadašnjost. Jovana Jeremić je merna jedinica za šer.

Šta želiš da ti se desi u 2022?

- Da budem voljena i da mi se desi ljubav koja može da ide tri koraka ispred mene ili barem rame uz rame sa mnom.

foto: Nikola Antić

Znači da trenutno nemaš nikoga?

- Ne, ja sam se tek razvela.

A šta je onda značila tvoja izjava od pre mesec dana da je "gužva na tvom golu"?

- Jeste gužva, to je tačno. Ali da bi neko bio partner Jovane Jeremić, mora da bude kompletna ličnost. Zasad mi se samo udvaraju, nemam dečka. Ti fudbaleri s kojima me povezuju nisu moji tipovi muškarca.

foto: Nikola Antić

Hajde, reci javno koji je tvoj tip muškarca, da ti se više ne udvaraju pogrešni.

- Mora da bude kompletan u svakom smislu. I da je čovek iz biznis priče, jer sam ja biznisvumen.

Kad si napuštala Hepi, rekla si da ti je cilj da se posvetiš ćerki Lei, koja je slabo pričala. Koliko vidim, sad govori skoro više nego ti.

- To je moj najveći uspeh i drago mi je što ste to primetili. Moj savet svim čitaocima bio bi da ostave sve osobe koje se nisu kvalifikovale za 2022. i neka to bude moja poruka za kraj.

Oduševljena akcijom "Jedna je Jovana" I dalje ti je Kurir, pored Pinka, omiljeni medij? - Jeste, obožavam Kurir, to je već poznato, i uvek ću biti tu za vas. Oduševljena sam akcijom vašeg portala "Jedna je Jovana". Nastavljamo saradnju u 2022, sigurna sam, na obostrano zadovoljstvo.

Ivan Ercegovčević / foto: Nikola Anđić

