NIKAD NISAM PREVARILA MUŽA, DOGOVORILI SMO SE DA SE RAZIDĐEMO! Jovana Jeremić otkrila zašto se RAZVODI, a evo kako dele IMOVINU

Voditeljka jutarnjeg programa Jovana Jeremić progovorila je o razvodu od supruga Vojislava Miloševića i tom prilikom otkrila razlog zbog kojeg stavlja tačku na brak.

- Dogovorili smo se kao intelektualci civilizovani da se razvedemo. On je moj najbolji prijatelj. Različite ambicije su razlog razvoda. Moja energija je biznismenska i ja 24 sata razmišljam i zarađujem. Ja sam u svom poslu broj jedan i to mi je na prvom mestu. Moj bivši suprug je jako dobar i smiren čovek. Mi smo u fenomenalnim odnosima. Uvek bih ga zaštitila u javnosti. Pljujte mene, samo njega neka niko ne dira, da on ispašta jer je muž Jovane Jeremić. Toliko znam ljudi koliko se u brakovima foliraju, stvaraju farsu - započela je u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

foto: Pritnscreen

Jovana je istakla da nikada nije prevarila supruga, a smatra da nikada ni on nije počinio preljubu.

- Nikad nisam prevarila supruga. Ne švalerišem se, kad sam s jednim, s jednim sam. Da nisam pripremila javnost za ovo izbio bi bum. Različite su energije između nas bile. Shvatili smo to sada, ljudi se menjaju. Ja sam se promenila, meni je život turbo. Ja sam napredovala profesionalno i poseban psihoprofil muškarca to može ispratiti. Kad završim jedan odnos, da mogu da počnem drugi kvalitetan.

foto: Pritnscreen

Voditeljka je progovorila i o podeli imovine.

- Ne delimo imovinu, zna se čije je šta. Ja imam stan koji sam sama kupila, sad mogu da se uselim u tuđi. Sve je potpisano još pre. Mi smo naš odnos gradili tako da, ukoliko dođe do razvoda, ne bude problema. I stvarno je tako.

U tom momentu voditelj je upitao Jovanu da li je tačno da joj piše imućan muškarac poznat javnosti, na šta je ona ostala zagonetna i samo se nasmejala.

- Primetila sam da sam se promenila u zadnjih godinu i po dana. Različite su energije. Kad saznam da ima novu ženu ponašaću se kao najbolja drugarica njegova - dodala je ona.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

