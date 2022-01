EVO ŠTA SU ZVEZDE PROREKLE ANI NIKOLIĆ: Numerolog i astrolog otkrivaju najspecifičnije detalje: KADA I KO OSVAJA PEVAČICU

Magija postoji svuda oko nas, posebno ovog dana, kada se susreću dve godine tačno u ponoć.

Sudbina je, kažu neki, zapisana u zvezdama, ali nije potpuno nepromenljiva. Na nju utiču položaji zvezda, planeta, na nju utiče magija brojeva. Verujemo da su mnogi proverili šta kažu zvezde i brojevi i koliko će u novoj godini biti retrogradan Merkur.

Astrolog Ružica Kralj i numerolog Ivana Škorić, gostovale su za Kurir televiziju, i otkrile šta to čeka Anu Nikolić u 2022. godini.

Astrolog nam je naime prvo rekao par reči o protekloj 2021. godini, ali i o tome šta možemo uopšteno da očekujemo od naredne.

- Kako kome, neko je imao sreće neko nije, ali nećemo više o tome. Idemo u 2022. godinu, ona je godina 6., godina Venere ili što ja kažem od ljubavi do mržnje, fatalnih ljubavi, iznenadnih zaljubljivanja, mnogi će ući iznenada u brak, mnogi će hteti da žive pod zajedničkim krovom, a neki će se čak i razvesti. Kako je pre Covida ljubav bila aktuelna, pa je za vreme njega ljubav bila ugašena. Sve se to vraća u 2022. godini ponovo na neko dobro mesto - istakla je Ružica Kralj za Puls.

foto: kurir televizija

Numerolog je istekao da Ana Nikolić neće ništa imati od srećne ljubavi u ovoj godini, mada to nije slučaj za narednu.

- Ana Nikolić, lično moja ljubimica, ništa do kraja godine 2022. biće svakojakih simpatija i svega, ali Ani stvarno prava ljubav dolazi između avgusta 2022. i marta 2023. Njoj inače numeorološki ne stoji drugi brak, ali joj stoji dete, tako da to može da bude neka vanbračna zajdenica iz koje će opet da se rodi neka devojčica. Ona će ga upoznati krajem sledeće, znači između avgusta i septembra 2022. i marta 2023.godine. Tako kažu brojevi, a ona zna kada ja kažem da je to tako - rekla je Ivana Skorić.

foto: kurir televizija

Astrolog je dodao da ipak misli da će nju prava ljubav snaći krajem godine za zimu i da će to biti strani državljanin i njena ljubav na duže staze.

- Ana Nikolić ima jako komplikovane brojeve i njoj će ljubav tek doći sledeće zime, tako vidim novembar na decembar, neki stariji muškarac iz druge zemlje i to će biti ljubav njenog života na duže staze - rekla je Ružica Kralj.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:49 KAD SE SPOJE ASTROLOGIJA I RELIGIJA! Osveštana državna zgrada gde se sudilo Draži, astronumerolog proverio ENERGIJU nakon molitve