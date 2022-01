NE SME DA DOĐE U SRBIJU: Potvrđena presuda! Slađana Petrušić mora u ZATVOR na 6 MESECI zbog prebijanja Golubovićke!

Bivšoj učesnici "Parova" Slađani Petrušić potvrđena je presuda zbog prebijanja Jelene Golubović u pomenutom rijalitiju 2015. godine. To znači da će, čim kroči u Srbiju, biti uhapšena, saznaje Kurir.

Petrušićevu je Jelena tužila zbog brutalnih batina koje je dobila pre sedam godina, dok su bile učesnice Parova. Suđenje je vođeno u Trećem osnovnom sudu u Novom Beogradu, kada je Slađana osuđena na šest meseci zatvora. Ipak, čini se da ona nije najbolje razumela odluku suda, već je mislila da je u pitanju uslovna kazna, pa je iz sudnice izašla nasmejana.

Međutim, kada je shvatila da će morati iza rešetaka, Petrušićeva je podnela žalbu, ali nije imala sreće, jer je presuda potvrđena.

Slađana je u međuvremenu napustila Srbiju, a naš izvor tvrdi da se na taj korak odlučila upravo zbog kazne i zatvora. To znači da će, čim kroči na tlo naše države, biti uhapšena, pa kako kaže naš sagovornik, upravo iz tog razloga nema nameru da skorije putuje ovamo.

Podsetimo, Golubovićka je nakon batina završila u bolnici, a Slađa je izbačena iz Parova. Doduše, na kratko, jer se posle nekog vremena vratila u dalje takmičenje.

- Još se nisam potpuno oporavila od batina koje sam dobila od Slađane Petrušić. Probajte da zamislite koliko su jaki udarci bili kad je Slađa posle rekla da joj je ruka tri dana bila otečena - rekla je Jelena svojevremeno, a kada je završeno suđenje, istakla je da nije zadovoljna presudom.

- Naravno da nisam zadovoljna . Mislim da je to bruka i sramota, da prvo predlože uslovnu kaznu, da bi sudija rekao da je za to predviđeno od šest meseci do pet godina zatvora, pa je presudio najblažu kaznu od šest meseci. Šta to znači? Da ja mogu da se iživljavam, udaram pesnicama po celom telu i dobijem samo šest meseci - rekla je ona tada.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Jelenom i Slađanom tokom dana, ali one nisu odgovarale na nše pozive.

