SAMO SAM ŽELELA DA MAMA I TATA BUDU ZAJEDNO! Nikolija prvi put progovorila o ocu, a onda otkrila i najtužniji trenutak u životu

Pevačica Nikolija Jovanović i njen suprug Relja Popović nedavno su postali bogatiji za još jednog člana porodice. Obaveze su veće, ali to njima teško ne pada. Naprotiv, uživaju u ulozi roditelja. S novom godinom došle su i promene, te se par neposredno pred praznike preselio u novi stan.

Naime, Nikolija je otkrila kako će proslaviti Božić, ali i pojedine detalje iz privatnog života o kojima ranije nije pričala, poput toga kakav odnos ima sa ocem, ali i kakvo je detinjstvo imala s obzirom na to da je dete razvedenih roditelja.

- Božić ćemo ove godine provesti kod kuće. Ne radimo ni Relja, a ni ja. Biće u krugu porodice, nas četvoro uz ručak i puno ljubavi.

S obzirom na to da si izjavila da se ne snalaziš baš najbolje u kuhinji, da li se nešto promenilo u međuvremenu? Jesi li mesila česnicu?

- U kuhinji se svakako bolje snalazim nego pre nekoliko godina. Tome su upravo doprinela deca, ali i korona i vreme provedeno u kući, ali definitivno mislim da je biti domaćica najpotcenjeniji, ali i jedan od težih poslova. Generalno, održavati kuću, kuvati i sve što ide uz to, zahteva baš dosta energije i truda.

Koliko je Relja posvećen prazničnim običajima? Pomaže li ti u kuhinji, brizi oko dece?

- Pomaže mi, naravno. Ali, ja to ne bih zvala pomoć. Generalno, žene prave tu grešku i kažu: "Tate pomažu". Oni ne pomažu, to su naša deca, i očevi učestvuju u roditeljstvu isto koliko i mame. Mislim da je to sasvim okej i to tako treba da bude. A što se tiče Relje, on je i te kako posvećen otac.

Da li je napornije sada kada imate dvoje dece?

- Sa decom je sve lepše. Naravno da život nikako nije isti, u pozitivnom smislu. Manje se spava i ima mnogo više odgovornosti. Ne možete kao kada ste sami da ležete kad želite i da se budite kada hoćete, ali život poprimi neki drugi smisao i to nespavanje i posvećenost deci je mnogo lepo. Ispunjava nas i srca su nam veća.

Kada si poslednji put pomislili da ti treba više vremena za sebe, za brak?

- Verujem da svi roditelji nakon svakog dana sa decom pomisle da im treba malo vremena za sebe, ali stižem ja sve savršeno. Uvek sam govorila: „Dobra organizacija je ključ uspeha".

Majka ti je zbog karijere često u medijima, a otac se ne pojavljuje u javnosti. Kakav odnos imaš s njim, u kojim situacijama se oslanjaš na njega?

- U savršenim sam odnosima i sa majkom i sa ocem. Tata nikada nije želeo medijski da se eksponira i mi tu odluku poštujemo. Situacije u kojima se oslanjam na oca? Pa na iste kao i na majku. Oslanjam se na to što me vole i što ih volim, to je sva podrška koja mi treba od njih. Kada ste mlađi, kada ste dete, mama i tata su vam sve na svetu i oni su bili stub na koji sam se ja oslanjala kroz život, ali sada imam Relju i svoju decu i odrasla sam i od njih primam i dajem im svu svoju ljubav.

Preselili ste se u novi stan. Zbog čega ste se odlučili na taj potez? Da li ste opremili sobu za bebu?

- Naravno da smo opremili bebinu sobu i u stanu smo koji nam trenutno odgovara. Možda za nekoliko godina promenimo lokaciju ako se tako budemo osećali, ali za sada imamo sve što nam treba.

Smatraš li da si zaslužila da živiš u luksuzu s obzirom na to da si dugo na estradi?

- Mislim da svako ljudsko biće zaslužuje da ima krov nad glavom, topli dom i hranu i da svako ko hoće može svoj prostor da drži čistim, urednim i da napravi protok neke dobre energije. To nema veze sa luksuzom, već sa tim kako se neko odnosi prema stvarima. Šta je sad luksuz? Kada sam se rodila, ničega mi nije manjkalo materijalno, ni od strane majke, ni od strane oca, ali oni su bili razvedeni i ja sam kao dete uvek imala dve spavaće sobe, dva radna stola, dva ormana, sve duplo. Kao mala sam maštala da imam samo jednu sobu, jedan orman, radni sto. To izobilje me je uvek rastuživalo, jer sam ja htela da budu zajedno. Sada svojim najvećim luksuzom smatram to što je moja porodica na okupu i što smo živi, zdravi, puni ljubavi i što deca odrastaju uz mene i Relju. To je nešto što po mom mišljenju ne može da se kupi novcem i nema veze sa profesijom.

