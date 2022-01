EDITA PRIZNALA DA IMA DEČKA! Pevačica otkrila kakvo je iznenađenje dobio njen partner za godišnjicu, svi joj aplaudiraju!

Foto: Printscreen/Magazin In

Pevačica Edita Aradinović privatni život krije od očiju javnosti, ali je sada ipak progovorila o ljubavi.

Edita je na pitanje da li je "očistila" emotivni život, u emisiji "Magazin In" odgovorila:

"Nisam došla o tome da pričam."

Ipak, ona je u međuvremenu priznala da je zauzeta i ispričala iznenađenje koje je napravila dečku.

foto: Printscreen/Magazin In

"Nedavno sam snimila momku kao poklon za godišnjicu "kavere" pesama koje voli. To sam organizovala bend, studio, pa sam pričala... To svako treba da uradi", rekla je Edita, a svi su se složili da je to što je uradila prelepo.

Pevačica kaže da joj je nebitno gde će je muškarac odvesti na prvi sastanak.

"Nebitno je gde, bitno je o čemu ćete razgovarati, kako ćete se predstaviti. Ja bih najradije sedela i slušala druge, ne bih odgovarala, nemam toliko iskustva2, zaključila je ona u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

03:31 POZIVI OD KUĆE POTPUNO SLOMILI TAKMIČARE! Kritika kritiku stiže