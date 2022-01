ODREKLA SE OČEKIVANJA: Bekvalčeva otkrila kako je provela praznike sa ćerkama, a onda se dotakla MUŠKARACA!

Pevačica Nataša Bekvalac sinoć je nastupala na Zlatiboru, a sada se direktno sa planine uključila u program i progovorila o brojnim aktuelnostima.

Nataša kaže u Premijeri da je navikla na brz tempo koji je prenela i u 2022. godinu.

- Ušla sam u šestoj brzini u ovu godinu, ali navikla sam da imam tempo koji je brži od uobičajenog. Kad krenem na nastup, imam utisak kao da idem u provod i zaista se najbolje provedem na svojim nastupima. Zato to ne smatram poslom, to je moja ljubav. Kad me pogodi pesma ja sam žena boem, volim trubače - priča Nataša.

Ovom prilikom otkrila je kako je proslavila Božić.

- Nisma spremala česnicu, spremala sam pogaču. To je bio užitak za mene i moje ćerke, jedan porodični čin, gde smo se dobro zabavljale i ispratile srpske običaje - kaže Bekvalčeva.

- Uživam u planini, bez obzira što mi je u pasošu upisan ceo svet, mi uglavnom vidimo hotel i nastup. Sa Zlatiborom nije takva situacija, uživam ovde, nije gužva - dodaje Nataša.

- Naučila sam da se odreknem očekivanja jer su me dovela do propasti, očekivanja nemam, a želje su mi da su mi deca i porodica dobri. A što se muškaraca tiče, tu su mi se želje ostvarile - zaključila je Nataša Bekvalac u emisiji ''Premijera Vikend Specijal''.

