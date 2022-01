VELIKA BORBA NA ESTRADI! KAD NAPUNIŠ 40 VEĆ SI U PENZIJI: Jelena nekad harala scenom, a evo gde sad PEVA! Iskreno i o koleginicama

Pevačica Jelena Lalović (Jellena) smatra da je za estradu jako bitan fizički izgled.

Ona je priznala da je jako malo pevačica koje zbog svojih hitova i karijere mogu da zadrže svoje mesto na javnoj sceni, prenosi Grand news.

- Ovde čim napuniš 40 godina ti si već u penziji što se tiče žena, tako da na estradi postoji jedna velika borba, jer dolaze mlađe pevačice što je i normalno i ono što je najvažnije jako lepo pevaju, lepo izgledaju, ali bez onih "old school" se ipak ne može, evo ja sad radim neke 18. rođendane i proslave, budu tu dve tri nove, ja obavezno to novo što izađe skinem, ali se obavezno završi na ovim old school pesmama - rekla je Jelena i dodala:

foto: Nemanja Nikolić

- Tako je u Americi, Holivudu, tako je svuda, to je nemilosrdno i mi moramo da se borimo... Ipak imaš i holivudske zvezde i oni se bore i idu na plastične operacije. Mi nismo neko tržište za plastične operacije, jer mnogo uložiš, a ne može puno da ti se vrati, ali ko želi može malo da se zategne. Dok dobro izgledaš radićeš, posle toga te neće niko zvati.

Međutim, Jelena smatra da je Lepa Lukić pevačica koja će uvek biti popularna bez obzira na godine.

- Moraš da imaš mega hitove kao Lepa Lukić i da budeš pevačica iz naroda. Možda bismo Nedu mogli da uporedimo sa Tinom Tarner, a Lepa je jedninstvena, ona je žena iz naroda i ima još takvih koleginica koje će trajati dok god budu žive - tvrdi ona.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Grandnews