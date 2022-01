MILI PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON OPERACIJE, OTKRIVENO U KAKVOM JE STANJU! Ne skida osmeh s lica, a svi zabrinuti za njega!

Aleksandar Milić Mili, muzičar, kompozitor i član žirija "Zveda Granda" nedavno se podvrgao operaciji želuca u Turskoj.

Nakon što je napustio bolnicu, Mili se pojavio na snimanju muzičkog takmičenja, a sada je otkriveno i u kakvom je on zaista stanju. Naime, kako njegov prijatelj tvrdi za Informer, Mili je navodno imao dosta zdrastvenih problema.

foto: ATA images

- Miliju je bolje, on je pozitivan i ne žali se ni na šta, ali to je on, nikad se ne žali. Međutim, njegovi najbliži se plaše da nije sve u najboljem redu i da mora malo da prikoči da mu ne bi stanje bivalo sve gore i gore – započinje izvor i dodaje:

foto: ATA images

- On je već imao dosta zdravstvenih problema. Svojevremeno se izborio sa kancerom, o čemu je sam pričao. Tada je naveo da je pozitivan stav ključni momenat za sve bolesti. Ali ni to nije sve, pre dve godine imao je intervenciju na glasnim žicama, često ga zdravlje izdaje, pa zato ljudi koji ga vole i strepe. Mole ga da ode na odmor, i to malo duži, međutim, neće on ni da čuje. Samo priča o takmičarima koje sprema u Zvezdama Granda i kaže da mu je to najbolji oporavak. Ako ne radi, kako je rekao, to u njemu budi depresiju. Samo da sve bude u redu, i korona hara, moraće da povede malo više računa – zaključio je izvor.

foto: ATA images

Kurir.rs/I.B/Informer