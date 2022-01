PEVAČI LAŽU DA ZARAĐUJU, SVI SU DEKINTIRANI: Mina Kostić kaže da je estrada u KRIZI, a ona se izvukla samo zbog OVOGA!

Pevačica Mina Kostić iskreno je progovorila o stanju na estradi i zaradi njenih kolega.

Folk pevačica Mina Kostić, za razliku od brojnih kolega koje se hvale da za njih nema zime, priznaje da na estradi vlada ogromna kriza, te da ona s ćerkom Anastasijom preživljava samo zahvaljujući tome što je celog svog života bila štedljiva i ima uštekan fond za crne dane, prenosi S. Telegraf i Republika.

- Nisam u krizi što se finansija tiče jer sam na vreme štedela. Nikada nisam bila neko ko se rasipa, pa sam spremno dočekala krizu koja vlada duže od dve godine. Nove pesme ne snimam jer je sad mnogo bolje da snimite jedan singl. On se zavrti, bolje prođe i možete lakše da zaradite. Ni drugi na estradi više ne snimaju ništa, može da vas laže ko kako hoće, ali vidite da je kriza i među pevačima. Lažu da zarađuju, kao što pojedini pričaju. Nađite nekoga ko snima album, svi dekintirali, samo se prave da nisu. Gde su računi, rashodi, treba para za sve to? Svi beže da rade po dijaspori, meni je, verujte, mnogo bolje u Srbiji. Ovde uvek uzmem veću lovu nego tamo, ali, naravno, svako neka bira za sebe najbolje. Odavno se ne guram nigde po estradnim krugovima, znam ko su mi prijatelji, a s kim nisam bliska ne čujemo se. Posvetila sam se sebi i detetu, muškarac mi ne treba jer to nije garancija za sreću. Moje dete je moj blagoslov. Žalim što mi bog nije dao više dece, bar troje, ali on zna najbolje zašto je to tako. Moje dete se rodilo iz ljubavi, nije bilo potrebno da idem na silu i da sa svakim muškarcem rađam po jedno dete samo da udovoljim hiru, a da ne rastu uz oca. To nije poenta - ispričala je Mina i istakla da ne bi sprečavala dete da i ono, kada poraste, ukoliko bude želelo, postane pevačica:

- Podržala bih ćerku kada bi krenula putem estrade jer je vaspitana i ne bih brinula. Ne bih joj dozvolila da joj ubacuju bakšiš u grudi, kao nekim pevačicama, to ne dozvoljavam ni sebi. Dostojanstveno se bavim svojim poslom i tako će uvek biti. Ženama jeste teže nego muškarcima jer važi pravilo da su ovakve i onakve, ali kad jasno postavite granice, onda nema problema.

