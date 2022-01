MUŽ JE TRAŽIO CELU NOĆ I ZATEKAO JE SA DRUGIM MUŠKARCEM! Tamara Grujić iz Radne akcije završila u TUĐEM krevetu

Voditeljka Tamara Grujić je u jednoj emisiji ispričala svoje neobično iskustvo koje joj se dogodilo tokom samog snimanja.

- Pre par meseci Aleksandar arhitekta i ja završavamo večeru poslednji, nešto malo pričamo, svi su otišli da spavaju. I ja sam otišla da spavam u neko doba. Vuk se probudi, vidi da me nema. Dva, pola tri ko veli ja sam sa Aleksandrom, u kafani cirkam. Možeš misliti. Izađe napolje ukapira da je sve po hotelu pogašeno i pomisli da nisam krenula da mesečarim i krene da me zove: “Tamara, Tamara” - započela je priču voditeljka.

foto: Ana Paunković

- U tom momentu ugleda Aleksandra na terasi, koji se probudio, nije mogao da spava, pita ga: "Gde je Tamara, je l’ kod tebe”, a ovaj kaže: “Ne.” Dva sata su me zajedno tražili od dva do četiri ujutru i onda mu je Vuk rekao: “Nema veze ona se uvek vrati", ispričala je kroz smeh Tamara u emisiji Marije Kilibarde.

- Budim se u sedam sati, otvaram oči i vidim svog tonca u bračnom krevetu pored sebe. Osedim, ustajem i shvatam da je njegova soba preko puta moje. Ulazim u svoju sobu, a Vuk će s vrata: "Gde si ti celu noć?", kažem: "Ja otišla kod Brane", a Brana priča sledeću priču.

- Dva ujutru ja otvaram vrata njegove sobe i govorim mu nešto vezano za snimanje, sedam pored njega, uzimam mu celo ćebe, ležem, pokrivam se i ništa. Čovek nije mogao da dođe sebi, toliko se paralisao da mu nije palo na pamet da pokuca kod Vuka na vrata i pita za mene.

Ispostavilo se da voditeljka "Radne akcije" mesečari, još od malena.

- Dugo nisam mesečarila, u dvadesetim recimo nisam uopšte, počela sam od kako sam sa Vukom, koji me tako usred noći uhvati kako stojim kao kip u ćošku. Onda me on uhvati pa me vrati jer čoveka koji mesečari ne treba buditi. Primetili smo da je čerka Lenka to nasledila od mene - rekla voditeljka koja je 2019. godine rodila Lenku, od koje se ne odvaja čak ni kada ide na posao.

- Bog nije mogao da nam pošalje boljeg asistenta. Lenka, inače, plače samo kad je gladna i kad joj se spava. I to ponekad, nije pravilo. Mnogo je dobra, zahvalna i nasmejana - izjavila je Tamara za magazin Hello! i dodala da su suprug i ona dugo čekali da postanu roditelji da bi poželeli da ćerku nekome ostave.

foto: Printscreen/Youtube/RTS

kurir.rs

Bonus video:

00:11 Bajka: Kaća Grujić pokazala kako je spremila kutak za ćerkicu